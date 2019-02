Quota 100 | boom di domande in Sardegna

Il disoccupato - la commessa - il professore. Ecco le storie di chi ha chiesto Quota 100 : L’ex portiere di albergo, senza lavoro: «Una manna dal cielo». La cassiera del supermarket: «Starò con i miei nipoti e andrò a sciare». L’insegnante: «Alla mia età giusto pensare a un ritmo di vita più naturale».

Pensioni ultima ora : Quota 100 - Monti “sindacati mai contrari a Fornero” : Pensioni ultima ora: Quota 100, Monti “sindacati mai contrari a Fornero” Monti “sindacati non contrari alla Riforma Fornero” Pensioni ultima ora: l’ultima mossa del MoVimento 5 Stelle rispetto a Quota 100 tira in ballo Mario Monti. Dopo la manifestazione di sabato 9 febbraio 2019 dei sindacati in piazza a Roma uniti contro le scelte economiche del governo Conte arriva una contromossa del movimento politico che con la Lega ...

Pensioni Quota 100 : requisiti e domanda - la circolare attuativa Inps : Pensioni quota 100: requisiti e domanda, la circolare attuativa Inps circolare Inps su quota 100 L’attesa circolare attuativa Inps sulle Pensioni quota 100 è finalmente arrivata. L’ha diffusa l’Istituto previdenziale nella giornata di martedì 29 gennaio 2019. La circolare contiene le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze della pensione anticipata, nonché le istruzioni relative alla pensione quota 100, ...

Lettera prepensionamento Quota 100 per pensione anticipata - quando farla : Lettera prepensionamento Quota 100 per pensione anticipata, quando farla Quota 100 e Lettera pensionamento Il decreto su Quota 100 e reddito di cittadinanza è stato letto in lungo e in largo dai diretti interessati alle due misure. La misura è ormai ufficiale e definitiva per questo motivo in molti si stanno chiedendo quando poter fare la Lettera di prepensionamento. Le finestre di uscita sono state pubblicate nero su bianco e i tempi per ...

Il disoccupato - la commessa - il professore Ecco le storie di chi ha chiesto Quota 100 : «Per me Quota 100 è stata una manna dal cielo». Achille Iera ha tirato un sospiro di sollievo quando ha mandato la sua domanda di pensione al patronato Inas-Cisl. E si capisce perché: «Dal luglio del ...

Quota 100 - dati Inps domande presentate : poca la convenienza per gli over 65 : Oltre 60mila sono le domande di Quota 100 già presentate in queste prime settimane di entrata in vigore della misura. Numeri importanti, anche se adesso bisogna vedere se tutti coloro che hanno presentato istanza, lasceranno davvero il lavoro. Questione di convenienza, perché le domande presentate in questi giorni, per molti sono state presentate solo per verificare se è possibile anticipare l’uscita dal lavoro con il nuovo strumento ...

Scuola - con Quota 100 a settembre 70mila cattedre vacanti : Saranno 70mila le cattedre vacanti per il prossimo anno scolastico a seguito del boom delle adesioni a Quota 100 da parte degli insegnanti. Secondo le statistiche, 20mila richieste dovrebbero arrivare ...

Quota 100 - esodo massiccio di insegnanti. A settembre 70mila posti vacanti : Si prevedono 20mila domende entro fine mese. Già è record di supplenti: oltre 160mila. Un docente su cinque in Italia è precario. A rilento i concorsi per coprire le caselle vuote

Pensioni ultima ora : esclusi Quota 100 - per chi resta la Riforma Fornero : Pensioni ultima ora: esclusi Quota 100, per chi resta la Riforma Fornero esclusi Quota 100 nel 2019, c’è la Legge Fornero Pensioni ultima ora: a fronte della bozza del decreto su Pensioni e reddito di cittadinanza giungono le prime reazioni. I sindacati non soddisfatti delle misure contenute nel testo e chiedono al governo maggiore impegno su specifici fronti previdenziali. Si registrano nelle ultime ore interventi da parte dei massimi ...

Contributi volontari Inps per Quota 100 : quando valgono e costo : Contributi volontari Inps per Quota 100: quando valgono e costo Valore Contributi volontari per la Quota 100 Quota 100 sarà la principale novità in materia previdenziale del prossimo anno. Infatti il Governo Conte sta per ufficializzare la misura che faciliterà l’ accesso all’ età pensionistica. Come funzionerà? Avranno la possibilità di andare in pensione coloro che avranno un’ età minima di 62 anni e 38 anni di Contributi ...

Tfr Quota 100 : dipendenti privati e statali - quando paga l’Inps : Tfr Quota 100: dipendenti privati e statali, quando paga l’Inps Tempi pagamento Tfr dipendenti Con l’introduzione di Quota 100 è sorto un legittimo dubbio relativo alla corresponsione del Tfr, ovvero del Trattamento di fine rapporto. Uscendo prima con Quota 100, si potrebbe avere uno slittamento della corresponsione della liquidazione avanti nel tempo. Di fatto si tratterebbe di un importante ritardo nell’elargizione di somme effettivamente ...

Pace contributiva con 120 rate e 1.300 assunzioni alla Giustizia con «Quota 100» : Il Governo ha preparato un mini-pacchetto di emendamenti al decretone su reddito di cittadinanza e pensioni da presentare all’inizio della prossima settimana in Aula a Palazzo Madama...

Scuola - cambiano i punteggi del prossimo concorso : favoriti i precari storici per “compensare” l’effetto di Quota 100 : punteggio doppio per il servizio: praticamente una corsia preferenziale per i precari storici, per portare “più esperienza” nella Scuola, che si appresta a perderne tanta col pensionamento dei docenti che beneficeranno della Quota 100. Il governo sposta gli equilibri del prossimo concorso Scuola, atteso per il 2019: saranno favoriti gli insegnanti con maggiore anzianità, che possono vantare anni di supplenza alle spalle pur non avendo ...

Pensioni - chi ha fatto richiesta per accedere a Quota 100 : penalizzate le donne : Gli ultimi dati forniti dall'Inps sui lavoratori che hanno richiesto di poter accedere alla quota 100, l'anticipo Pensionistico introdotto dal governo con la legge di Bilancio, mostrano una netta prevalenza degli uomini, con le donne fortemente penalizzate. L'istituto di previdenza fornisce anche i dati riguardanti la distribuzione geografica e anagrafica dei richiedenti.Continua a leggere