Questa settimana a UNA VITA | anticipazione dal 24 febbraio al 1° marzo 2019

Film in uscita al cinema Questa settimana : da Alita a La Paranza dei Bambini! : ... è la storia di una banda di adolescenti napoletani ai loro primi passi nel mondo criminale della camorra. Infine vi consigliamo anche l'originale musical tutto italiano intitolato Un'avventura ed ...

Il DLC Ghost Survivors di Resident Evil 2 arriva Questa settimana : Il DLC Ghost Survivors di Resident Evil 2 arriva il 15 febbraio, ha annunciato Capcom.Come riporta Eurogamer.net, Ghost Survivors assume la forma di tre storie basate sui personaggi che incontrate durante la campagna principale di Resident Evil 2. In un nuovo post sul blog di PlayStation, Capcom paragona Ghost Survivors alle famigerate modalità The 4th Survivor e Tofu Survivor di Resident Evil 2, ma in questo caso vestirete i panni di tre ...

Ex Popolari - Di Maio : “Questa settimana si erogano soldi. Paragone presidente Commissione banche - li faremo cantare” : “Noi abbiamo messo nella legge di bilancio i soldi a fine anno, siamo al 9 febbraio, questa è la settimana in cui si scrivono i decreti e si erogano i soldi“. Lo ha affermato il vicepremier Luigi Di Maio, a margine dell’assemblea degli ex soci di Banca popolare Vicenza. “Sappiamo che ci sono resistenze dell’Unione europea: ce ne faremo una ragione” L'articolo Ex Popolari, Di Maio: “Questa settimana si ...

Barbara D'Urso : 'Domenica Live non andrà in onda Questa settimana ma non per i competitor' : Quello che fino a poche ore fa era solo un rumors, un pettegolezzo non ancora confermato, si è trasformato in certezza. Domenica 10 febbraio il programma ''Domenica Live'' non andrà in onda e la conduttrice Barbara D'Urso ne ha spiegato i motivi. La padrona di casa, nel corso della messa in onda di ieri pomeriggio, ha rivelato che non c'entra nulla il confronto con i competitor. Se Domenica Live è stato sospeso per un giorno è solo perché è ...

Dove investire Questa settimana : previsioni Forex - outlook S&P 500 e Ftse Mib 4-8 febbraio 2019 : ... la consistente revisione del mese precedente di -90 mila, insieme all'andamento degli stipendi mensili e del tasso di disoccupazione Usa avevano ridotto la fiducia sull'economia Usa. Di conseguenza, ...

Film in uscita al cinema Questa settimana da : da Il Primo Re a Green Book : Inoltre questo weekend tornano sul grande schermo, per la gioria di grandi e piccini, le avventure del giovane vichingo Hiccup e del drago Sdentato in Dragon Trainer - Il Mondo Nascosto , ultimo ...

Green Book e Il primo re : i film da vedere al cinema Questa settimana - : Dal 31 gennaio Dragon trainer Il mondo nascosto Genere : Animazione Durata : 104' Regista : Dean DeBlois Terzo e ultimo capitolo della saga Dreamworks che ha per protagonisti il giovane vichingo ...

Praey for the Gods - il gioco ispirato a Shadow of the Colossus - entrerà nell'Accesso Anticipato di Steam Questa settimana : Come segnala Eurogamer.net, No Matter Studios ha annunciato che la sua suggestiva avventura d'azione focalizzata sui boss, Praey for the Gods, verrà lanciata su Steam Early Access il 31 gennaio.Praey for the Gods (che, una volta, non aveva la 'a' nel suo nome - fino all'avvento degli avvocati di Bethesda) è stato svelato per la prima volta nel 2016. Non molto tempo dopo, è riuscito a riscuotere fondi per $ 501,252 attraverso Kickstarter, ...

Maltempo a Mosca - servizi comunali allertati Questa settimana - : I servizi municipali di Mosca lavoreranno in modalità avanzata per circa una settimana per le abbondanti nevicate, ha riferito ai giornalisti Pyotr Biryukov, vice sindaco della capitale con delega ...

L'ispirato rogue-like deck-builder Slay the Spire uscirà dall'Accesso Anticipato di Steam Questa settimana : Come segnala Eurogamer.net, il superbo rogue-like deck-builder dungeon-crawler Slay the Spire sta per lasciare l'Early Access di Steam e il suo lancio nella versione 1.0 è in programma questa settimana, il 23 gennaio precisamente.A dire il vero, questa non è una novità, in quanto gli sviluppatori hanno rivelato la data di lancio di Slay the Spire poco prima di Natale, ma oggi vogliamo comunque ricordarvelo.Slay the Spire, se non avete ancora ...

Spoiler Il Paradiso delle Signore Questa settimana : Salvatore ed Elena forse scoperti : Il Paradiso delle Signore sta regalando tante soddisfazioni ai suoi telespettatori. Nelle prossime puntate, infatti, potrebbe accadere un colpo di scena inaspettato in grado di cambiare notevolmente le carte in tavola. Come tutti avranno avuto modo di vedere, Salvatore ed Elena si sono avvicinati notevolmente al punto da arrivare a baciarsi. Il ragazzo, così, ha lasciato Milano, ma qualcosa potrebbe mettere a repentaglio la serenità familiare. ...

Arriva l'irruzione artica : freddo nel Salento - temperature a 0 gradi Questa settimana : Il grande freddo è pronto a tornare. Dopo le nevicate della scorsa settimana sul Salento si prevede un'altra incursione gelida che abbasserà nettamente le temperature nei prossimi giorni. Non sono previste altre precipitazioni nevose, ma tanto tanto freddo. Certamente l'inverno con temperature così basse fa tornare alla mente quello del 1985, ricordato dagli studiosi come il più freddo dell'ultimo secolo. Nel Salento le temperature sono ormai da ...

5 nuove app che vale la pena scaricare Questa settimana : David Bowie is Lo avrete capito leggendo il titolo: questa applicazione è destinata ai fan di David Bowie e vi permetterà di immergervi nel mondo del famoso cantante tramite la realtà aumentata. ...

La demo di Resident Evil 2 è in arrivo Questa settimana : Capcom non è nuova ai "rilanci" dei vecchi Resident Evil: un certo numero di giochi del franchise, ad esempio, sono giocabili su Xbox One e PlayStation 4, e a breve finalmente arriverà l'attesissimo remake dello storico Resident Evil 2. Ma, come segnala Gamerant, prima dell'uscita del gioco, sembra che i giocatori Xbox One avranno la possibilità di provare il titolo per un periodo limitato nel mese di gennaio.Alla fine dello scorso anno, lo ...