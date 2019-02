Pedofilia nella Chiesa piaga mostruosa

"Dietro questo c'è Satana" - dice Papa Francesco parlando della Pedofilia nella Chiesa : "Fratelli e sorelle, oggi siamo davanti a una manifestazione del male, sfacciata, aggressiva e distruttiva. Dietro e dentro questo c'è lo spirito del male il quale nel suo orgoglio e nella sua superbia si sente il padrone del mondo e pensa di aver vinto. Dietro questo c'è Satana". Lo ha gridato Papa Francesco nel discorso conclusivo del Summit sulla protezione dei minori che ha riunito in Vaticano da giovedì a oggi i 117 ...

Pedofilia - in Vaticano le testimonianze degli abusati : “Assassini dell’anima”. La svolta del Papa - le resistenze nella Chiesa : Tolleranza zero. È l’obiettivo che Papa Francesco si pone da quando è stato eletto per contrastare la Pedofilia. Ed è il motivo per cui ha convocato in Vaticano tutti i presidenti delle Conferenze episcopali del mondo. “Non semplici e scontate condanne, – ha chiesto Bergoglio – ma misure concrete ed efficaci da predisporre”. Non più omertà, complicità, coperture da parte delle gerarchie ecclesiastiche. Perché, ha spiegato il Papa, ...

Vaticano - si apre il summit su Pedofilia e abusi sessuali nella Chiesa : Papa Francesco ha aperto il vertice su pedofilia e abusi sessuali nella Chiesa, che andrà avanti in Vaticano fino a domenica e che coinvolge 190 pastori da tutto il mondo. Bergoglio ha ricordato ai ...

Pedofilia nella Chiesa - i racconti choc. Don Albanesi in tv : io molestato in seminario : Città del Vaticano, 21 febbraio 2019 - Il grido delle vittime scuote il summit vaticano sulla Pedofilia nella Chiesa . È metà mattina del primo giorno del vertice, quando l'Aula nuova del Sinodo ...

Summit anti-Pedofilia nella Chiesa - i cardinali tradizionalisti contro la piaga gay : Città del Vaticano, 21 febbraio 2019 - Non mollano la presa i cardinali tradizionalisti . A poche ore dall'avvio del Summit vaticano sulla pedofilia l'americano Raymond Leo Burke e il tedesco Walter ...

Pedofilia - da Spotlight al cardinale «spretato» : storia degli abusi nella Chiesa : Il cardinale australiano George Pell, da Francesco nominato a capo del nuovo dicastero dell'Economia, viene tirato in ballo nel suo Paese prima come insabbiatore e poi come abusatore di minori. Pell ...

Pedofilia nella Chiesa - il summit della verità : Città del Vaticano, 19 febbraio 2019 - Vi arriva nelle migliori condizioni possibili il Papa al summit vaticano sulla Pedofilia che aprirà i battenti giovedì per chiudersi domenica. Le polemiche, che ...

Pedofilia nella Chiesa - via al summit. Le vittime chiedono trasparenza : 'Che fine fanno gli orchi?' : La sfida maggiore per tutti gli episcopati del mondo che parteciperanno è di cambiare mentalità. Nonostante il cammino fatto sinora hanno prevalso logiche di appartenenza, coperture, scarsa ...

Il terremoto "zio Ted" nella Chiesa. Affonda McCarrick - ma la macchia Pedofilia non si argina più : Per quanto attesa e annunciata, la laicizzazione dell'ex cardinale McCarrick, cioè del più potente esponente della gerarchia cattolica nell'arco di trent'anni - e sotto tre Pontefici - è deflagrata oggi come una bomba. Del resto si tratta di una decisione che non ha precedenti nell'arco di due millenni cristiani. Una condanna "eccellente", anche perché Papa Francesco vuole arrivare alla Conferenza mondiale della ...

Pedofilia nella Chiesa - diocesi di Brooklyn pubblica lista con oltre 100 nomi di preti accusati di molestie sessuali su minori : Una lista con oltre cento nomi di preti accusati di molestie sessuali su minori. È l’ultima rivelazione che investe la Chiesa cattolica americana, già colpita da diversi scandali sulla Pedofilia. A pubblicare l’elenco è stata la diocesi di Brooklyn, una delle più popolose degli Stati Uniti. La circoscrizione vescovile, infatti, si estende fino al Queens e coinvolge oltre 1,5 milioni di fedeli. L’annuncio è stato accompagnato da ...

Pedofilia nella Chiesa - il Papa riduce allo stato laicale l’ex cardinale di Washington McCarrick : è la prima volta nella storia : Papa Francesco ha ridotto allo stato laicale l’ex cardinale Theodore Edgar McCarrick per Pedofilia. Un provvedimento che non ha precedenti nella storia della Chiesa cattolica. Era stato lo stesso Bergoglio, nel luglio 2018, a togliere la porpora a McCarrick. Già questa era una punizione durissima che Francesco aveva adottato, nel marzo 2015, anche per l’ex cardinale scozzese Keith Michael Patrick O’Brien, colpevole di aver abusato di alcuni ...

Ozon porta alla Berlinale i temi della Pedofilia e dell'omertà nella Chiesa : François Ozon presenta alla 69ma Berlinale il suo nuovo film, Grâce à Dieu il cui affronta il tema spinoso della pedofilia e dell'omertà nella Chiesa cattolica. Un film d'inchiesta ispirato a un fatto ...

Festival di Berlino - Grâce à Dieu di François Ozon : l’attualità irrompe con la Pedofilia nella chiesa : Cinema e attualità legati da un lungo caso di giudiziario ancora aperto. Con l’atteso Grâce à Dieu di François Ozon in concorso oggi, la 69ma Berlinale entra nelle pieghe di una delle forme criminali più tragiche e delicate del nostro tempo (e non solo…), i preti pedofili e il comportamento omertoso tenuto dalle gerarchie ecclesiastiche nei loro confronti. La vicenda si lega ai fatti accaduti fra gli anni ’80 e ’90 da padre Bernard ...