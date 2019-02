Morti in montagna 2 escursionisti

Incidenti montagna : Morti 2 escursionisti : ANSA, - PIANCAVALLO, 24 FEB - Sono stati recuperati questo pomeriggio i corpi privi di vita di due escursionisti vittime di altrettante cadute avvenute nell'Alta Via dei Rondoi, a Piancavallo, ...

Incidenti in montagna : Morti i due escursionisti feriti - caduti nello stesso punto in momenti diversi : Sono stati recuperati questo pomeriggio i corpi privi di vita dei due escursionisti caduti nell’Alta Via dei Rondoi, a Piancavallo (Pordenone). Si tratta di due uomini di cui non sono ancora state rese note le generalità. Quando il personale medico è stato sbarcato dall’elicottero, nella zona impervia dove sono avvenuti gli Incidenti, ha potuto soltanto constatare il loro decesso. I due sono caduti nello stesso punto in due momenti ...

Domenica di sangue sulla neve in montagna - Morti 8 sciatori : Roma, 4 feb., askanews, - Sono otto i morti in incidenti in montagna avvenuti Domenica 3 febbraio: tutti sciatori travolti da valanghe mentre scendevano fuori pista. È il bilancio definitivo del Corpo ...

Incidenti in montagna - due Morti in Alto Adige : Un ragazzo di 22 anni Altoatesino è morto sotto una valanga che si è abbattuta sul monte Spicco, in Valle Aurina , Bolzano , . L'incidente è avvenuto durante un fuoripista a 2.400 metri di quota. Un ...

Tragedia in montagna : Morti 2 ragazzi : Due giovani escursionisti di 22 e 29 anni, residenti in provincia di Torino, sono stati trovati morti in un canalone del Monte Cristialliera. A quanto si apprende, erano dispersi da domenica. Secondo ...

Incidenti in montagna : Morti il milanese Michele Spada e il bergamasco Ilario Tebaldi : Incidenti in montagna in Lombardia con due alpinisti morti in provincia di Brescia e di Bergamo. Sul Monte Blumone, tra

Incidente in montagna - precipitano nel vuoto : 2 Morti : Incidente in montagna. Tragedia sui monti Valbondione a Brescia. Due persone precipitano nel vuoto, uno muore l'altro è grave. Morto anche un 47enne