Maserati | ricavi e fabbriche in perdita La soluzione? Viene dalla Ferrari

(Di domenica 24 febbraio 2019) Mike Manley non è tipo da fare sparate. Quindi l’espressione “performance francamente inaccettabile” a proposito dellada lui pronunciata durante la presentazione dei conti 2018 fotografa la situazione effettiva del marchio del Tridente. Tutte le frecce del dossiersono puntate verso il basso: consegne ridotte del 28%; export verso la Cina più che dimezzato (da 16mila a 7.800 pezzi); margini ridotti al lumicino a poco più di dieci milioni al mese, dai quasi 50 mensili del 2017.I numeri che fanno più male sono quelli delle: prepensionamento per circa mille dei 5mila dipendenti e produzione ridotta a un solo turno in entrambi gli stabilimenti torinesi di Mirafiori (Levante) e di Grugliasco (Ghibli e Quattroporte). Il che significa grosso modo non più di 150 vetture al giorno per una produzione annua oscillante fra le 20 e le 30mila ...