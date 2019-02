Lo scoutismo da 50 anni in città | il gruppo Vasto 1 in festa

zonalocale

: Scout di San Salvo in trasferta a Vasto per i festeggiamenti del 50 anni di scoutismo di Vasto - sansalvonet : Scout di San Salvo in trasferta a Vasto per i festeggiamenti del 50 anni di scoutismo di Vasto - moreinion : @grigiomedio @kapparella E alla fine, dopo 25 anni di scoutismo attivo e tre di pausa, ti ci ributti come cambusier… - vastowebnews : L'Agesci festeggia 50 anni di scoutismo a Vasto. Le foto -

(Di domenica 24 febbraio 2019) ... gli scout di oggi, e tanti di quelli di ieri, si sono ritrovati per vivere intensi momenti in occasione della Giornata del Pensiero, l'appuntamento che, a febbraio, viene celebrato in tutto il mondo ...