La natura ' in tutti i sensi' si mette in mostra al Palaexpò

Rimedi naturali contro i pidocchi : tutti i segreti per prevenire ed eliminare i pidocchi dai bambini : Quando arriva l’era di questi temuti insettici si arma di Rimedi per eliminare i pidocchi dalle teste dei bambini. Ma non sono solo loro a detestare questi animaletti che si annidano nei loro capelli. I bambini, è risaputo, sono il bersaglio più colpito dai pidocchi. Questo perché nelle scuole, nelle aree giochi o nei momenti di sport, sono esposti a zone dense dove il parassita tende a diffondersi in modo epidemico, attaccandosi di cute in cute ...