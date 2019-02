DIRETTA SAMPDORIA CAGLIARI Risultato finale 1-0 | info streaming | decide Quagliarella

DIRETTA Sampdoria-Cagliari : streaming - tv - formazioni – risultato finale (1-0) : Diretta Sampdoria-Cagliari: streaming, tv, formazioni – risultato finale (1-0) Il commento finale di Sampdoria-Cagliari Alla Sampdoria è bastato un rigore di Quagliarella a metà ripresa per sbarazzarsi della pratica Cagliari. Bella partita quella andata in scena a Marassi che, nonostante la concessione molto generosa del penalty, è stata meritatamente vinta dai blucerchiati. Sardi che dopo il gol non sono riusciti a reagire. Con ...

DIRETTA Sampdoria-Cagliari : streaming - tv - formazioni – LIVE (1-0) : Diretta Sampdoria-Cagliari: streaming, tv, formazioni – LIVE 72′ Cagliari in difficoltà, la Sampdoria prova ad approfittarne per raddoppiare 71′ GABBIADINI! Conclusione rasoterra murata da Ceppitelli 69′ Ora la squadra sarda è costretta dunque ad inseguire, con il tempo che passa velocemente. Superata la metà di secondo tempo 67′ Parapiglia causato dal capitano della Samp, il quale ha sbeffeggiato il ...

DIRETTA Sampdoria-Cagliari : streaming - tv - formazioni – LIVE (0-0) : Diretta Sampdoria-Cagliari: streaming, tv, formazioni – LIVE 11′ CIGARINI! Destro dalla distanza che si alza di poco sopra la porta di Audero. Bella conclusione comunque per uno degli ex di giornata 10′ Bell’assist in profondità di Saponara per Quagliarella, con Cragno che legge alla perfezione il pericolo intercettandolo 8′ PAVOLETTI! Lancio lungo per il centravanti rossoblu, ma Audero lo anticipa in ...

Sampdoria-Cagliari : dalle 12.30 La DIRETTA I blucerchiati vanno a caccia dell'Europa : Sampdoria e Cagliari aprono il programma domenicale della 25esima giornata di Serie A con la sfida delle ore 12.30 allo stadio Marassi. I blucerchiati, reduci dalla sconfitta di misura sul campo dell'...

Sampdoria Cagliari : formazioni ufficiali e risultato in DIRETTA LIVE : formazioni ufficiali Sampdoria , 4-3-1-2, : Audero; Sala, Andersen, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Jankto; Saponara; Defrel, Quagliarella. All. Giampaolo Cagliari , 4-3-1-2, : Cragno; Padoin, Ceppitelli,...

Sampdoria-Cagliari : formazioni ufficiali e partita in DIRETTA live : Sampdoria-Cagliari, 25ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

DIRETTA Sampdoria-Cagliari : streaming - tv - formazioni – LIVE : Diretta Sampdoria-Cagliari: streaming, tv, formazioni – LIVE Il lunch match della 25a giornata della Serie A 2018/2019 è Sampdoria-Cagliari, che si disputerà domenica 24 febbraio 2019 alle ore 12:30 allo stadio Ferraris di Genova. Partita molto interessante quella del capoluogo ligue, che vedrà opporsi blucerchiati e rossoblu. Due squadre con obiettivi diversi, ma nessun esito appare scontato. La Sampdoria si piazza attualmente ...

DIRETTA Sampdoria-Cagliari ore 12.30 : come vederla in tv e le probabili formazioni : GENOVA - La domenica della 25 a giornata di Serie A si apre con quella che potrebbe diventare la gara della svolta per Sampdoria e Cagliari . La Samp arriva da tre sconfitte consecutive : è da ...

