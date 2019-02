Allegri | ' Con l' Atletico al top'

Allegri : 'Troppe scorie dopo Atletico-Juve. Napoli? Lo scontro diretto ci servirà come test per la Champions' : L'allenatore della Juventus , Massimiliano Allegri, ha parlato a Sky Sport per commentare la vittoria per 1-0 ottenuta contro il Bologna. IL POST-CHAMPIONS - 'E' normale che ci fosse qualche scoria, anzi più di qualche scoria, dopo la partita di mercoledì con l'...

Juventus - Allegri fiducioso : «Champions? Convinto del passaggio del turno» : Il tecnico della Juventus, ai microfoni di Sky Sport, ha dichiarato: " Non siamo stati veloci e precisi su alcune ripartenze e in questo in vista dell'Atletico Madrid dobbiamo migliorare". Bologna-...

Allegri : «a Bologna vittoria importante - a Napoli almeno con 13 punti di vantaggio» : Allegri dopo Bologna-Juventus 0-1 «È normale che ci fosse più di qualche scoria dopo una partita importante come quella di mercoledì. Nel primo tempo abbiamo concesso un po’ di tiri. Nel finale c’è stata una grande parata di Perin che ha deviato sul palo. È una vittoria importante, arriveremo allo scontro diretto col Napoli almeno con 13 punti di vantaggio. Poi abbiamo l’Udinese e quindi il ritorno con l’Atletico Madrid. ...

Sconcerti : 'A Madrid non l'ha persa Allegri la partita' : Mario Sconcerti, nell'intervista rilasciata ai microfoni di RMC Sport, ha fatto il punto sull'ottavo d'andata di Champions League della Juventus e sulla 25º giornata di ritorno del campionato. L'inaspettata sconfitta netta dei bianconeri contro l'Atletico Madrid, di mercoledì 20 febbraio, è stata attribuita per la maggior parte alle scelte dell'allenatore, invece il noto giornalista è convinto del contrario: "A Madrid non l'ha persa Allegri la ...

Juventus - i 20 convocati di Allegri per il Bologna : Pjanic c'è : TORINO - Dopo le dichiarazioni di oggi in conferenza stampa di Allegri era tutt'altro che scontato. Scorrendo la lista dei convocati della Juventus per la gara di domani con il Bologna la buona ...

Bologna-Juve - conferenza stampa Allegri : “Ecco chi giocherà. L’Atletico…” : conferenza stampa Allegri – Dopo la Champions League c’è bisogno di ripartire. La Juventus vivrà domani la vigilia della partita contro il Bologna in campionato, dopo la batosta subita a Madrid nell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico. Come ogni vigilia che si rispetti, è attesa la conferenza stampa di Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano parlerà ai microfoni […] More

Conferenza stampa Allegri : “il ritorno contro l’Atletico? Abbiamo molte possibilità di passare il turno” : Conferenza stampa Allegri live – La Juventus è reduce dalla brutta sconfitta nella gara di Champions League contro l’Atletico Madrid, la qualificazione ai quarti di finale della competizione si è complicata terribilmente. Adesso il match di campionato contro il Bologna, ecco la Conferenza live su CalcioWeb: “Innanzitutto faccio le condoglianze alla famiglia Agnelli per la scomparsa di Donna Marella. Quella del 12 marzo ...

Bologna Juventus - parla Allegri : la conferenza stampa LIVE : Qual è il suo ruolo nello spogliatoio nell'avvicinamento alla sfida? "Il suo ruolo è quello di miglior giocatore al mondo che trasmette serenità. L'altro giorno ha fatto una delle migliori ...

Conferenza stampa Allegri live : il tecnico parla dopo la sconfitta contro l’Atletico : Conferenza stampa Allegri live – La Juventus è reduce dalla brutta sconfitta nella gara di Champions League contro l’Atletico Madrid, la qualificazione ai quarti di finale della competizione si è complicata terribilmente. Adesso il match di campionato contro il Bologna, ecco la Conferenza live su CalcioWeb: “Innanzitutto faccio le condoglianze alla famiglia Agnelli per la scomparsa di Donna Marella. Quella del 12 marzo ...

Juventus - Guardiola potrebbe sostituire Allegri : possibile rivoluzione con lo spagnolo : La sconfitta per due a zero contro l'Atletico Madrid subita al Wanda Metropolitano ha messo fortemente in dubbio il futuro di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. L'allenatore toscano è stato aspramente criticato dai tifosi per le sue scelte (come la posizione di Dybala e l'avere lasciato in panchina Joao Cancelo, uno dei migliori giocatori del club bianconero sin qui). La dirigenza bianconera, in caso di eliminazione dalla ...

Juventus - Giletti difende Allegri e chiama Icardi in bianconero : Giletti Juventus – Intervenuto durante la trasmissione Tutti Convocati di Radio 24, Massimo Giletti, tifoso vip bianconero, ha parlato della situazione del club torinese. Il conduttore ha difeso Allegri e commentato le voci di un possibile approdo di Mauro Icardi alla Juve. Giletti difende la Juventus di Allegri. Poi la “chiamata” ad Icardi “Fare l’allenatore […] More

Bologna-Juventus - conferenza stampa Allegri : le parole LIVE del tecnico : conferenza stampa Allegri – Dopo la Champions League c’è bisogno di ripartire. La Juventus vivrà domani la vigilia della partita contro il Bologna in campionato, dopo la batosta subita a Madrid nell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico. Come ogni vigilia che si rispetti, è attesa la conferenza stampa di Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano parlerà ai microfoni […] More

Juventus - Douglas Costa ancora out. Allegri spera di riaverlo contro il Napoli : Stagione tormentata per Douglas Costa alle continue prese con gli infortuni.Continua l’annata no per Douglas Costa. Il brasiliano in questa stagione non ha portato alla Juventus il contributo che Allegri si aspettava di avere. Di certo non è per demerito tecnico che il contributo è venuto a mancare. Per l’esterno, infatti, questa è una stagione travagliata. L’ultimo problema della lista è il guaio muscolare patito contro il ...

Sacchi critica la Juve di Allegri : 'In Champions si vince con il calcio offensivo' : Dopo la sconfitta della Juventus contro l'Atletico Madrid, su Massimiliano Allegri e sulla sua squadra si sono abbattute diverse critiche. Alcune di queste sono sicuramente costruttive, altre invece sembrano un po' ingenerose verso un tecnico che ha dimostrato di saper guidare egregiamente i suoi uomini verso la conquista di diversi titoli. Uno dei più critici verso Massimiliano Allegri è stato Arrigo Sacchi. L'ex allenatore già nelle passate ...