Alemanno condannato a sei anniFinanziamento illecito e corruzione

Mafia Capitale - cala la mannaia su Gianni Alemanno : condannato a sei anni di carcere : Dopo Roberto Formigoni, tocca a Gianni Alemanno. L'ex sindaco di Roma è stato raggiunto da una maxi-condanna a 6 anni di reclusione per corruzione in un procedimento stralcio di Mafia Capitale. La sentenza è quella dei giudici della seconda sezione penale del tribunale. Subito dopo la condanna, il c

Alemanno condannato a 6 anni di carcere : Sei anni di carcere e interdizione perpetua da pubblici uffici. È la condanna per Gianni Alemanno nel processo nato dall’inchiesta sul cosiddetto “mondo di mezzo”. La sentenza della seconda sezione penale è arrivata dopo due ore di camera di consiglio: il pm Luca Tescaroli aveva chiesto una condanna a cinque anni di carcere....

Inchiesta Mondo di mezzo - Alemanno condannato a sei anni : L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno è stato condannato a sei anni con l'accusa di corruzione e finanziamento illecito in uno dei filoni dell'Inchiesta Mondo di mezzo. La sentenza è stata emessa dalla seconda sezione penale del tribunale di Roma. "Una sentenza sbagliata. Ricorreremo sicuramente in appello dopo aver letto le motivazioni. Io sono ...

Roma - 'Mondo di mezzo' - Gianni Alemanno condannato a sei anni - : I giudici della seconda sezione penale del Tribunale di Roma sono andati oltre la richiesta del pm, Luca Tescaroli, che aveva chiesto 5 anni di reclusione.

Mondo Mezzo : Alemanno condannato a sei anni per corruzione e finanziamento illecito : Gianni Alemanno è stato codannato a sei anni con l'accusa di corruzione e finanziamento illecito in uno dei filoni dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a ...

Mondo di Mezzo - Alemanno condannato a 6 anni per corruzione : Mondo di Mezzo, Alemanno condannato a 6 anni per corruzione L’ex sindaco della Capitale avrebbe ricevuto oltre 223 mila euro mila euro per compiere atti contrari ai doveri del suo ufficio. “Una sentenza sbagliata, ricorreremo in appello”, ha commentato l’ex primo cittadino Parole chiave: ...

Mafia capitale - Alemanno condannato a sei anni di carcere : L'ex sindaco è accusato di corruzione e finanziamento illecito. "Sentenza sbagliata, sono innocente", sono le prime parole...

Gianni Alemanno condannato a 6 anni per mafia capitale : L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno è stato condannato a sei anni con l'accusa di corruzione e finanziamento illecito in uno dei filoni dell'inchiesta Mondo di mezzo. La sentenza è stata emessa dalla seconda sezione penale del tribunale di Roma.Alemanno si professa innocente e annuncia il ricorso in appello: "Una sentenza sbagliata. Ricorreremo sicuramente in appello dopo aver letto le motivazioni. Io sono innocente l'ho detto ...

Inchiesta Mondo di Mezzo - ex sindaco di Roma Gianni Alemanno condannato a 6 anni di carcere : Lo ha detto l'ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, dopo la sentenza di condanna a sei anni per corruzione nell'ambito di un processo stralcio di primo grado dell'Inchiesta 'Mondo di Mezzo'.

Alemanno condannato a sei anni per corruzione : «Sentenza sbagliata - io innocente» : L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno è stato condannato a sei anni con l'accusa di corruzione e finanziamento illecito in uno dei filoni dell'inchiesta Mondo di mezzo. La sentenza...

Mafia Capitale - Alemanno condannato a 6 anni : L'ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, è stato condannato a 6 anni di carcere per corruzione e finanziamento illecito in un filone del processo 'Mafia Capitale'. A emettere la sentenza i giudici della ...

Mafia Capitale : l'ex sindaco Alemanno condannato a 6 anni per corruzione : Aggiornato alle ore 13,43 del 25 febbraio 2019. l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno è stato condannato in primo grado a 6 anni di carcere per corruzione in un procedimento stralcio di Mafia Capitale. ...

Mondo di mezzo - Alemanno condannato a sei anni per corruzione e finanziamento illecito : L'ex sindaco di Roma avrebbe ricevuto da Buzzi somme pari a quasi 300mila euro per pilotare nomine e appalti. "Sentenza ingiusta, sono innocente"

Mondo di mezzo - Gianni Alemanno condannato a sei anni di carcere per corruzione e finanziamento illecito : Sei anni di carcere per corruzione e finanziamento illecito. È la sentenza emessa dal tribunale di Roma per l’ex sindaco Gianni Alemanno. La decisione della seconda sezione penale del tribunale capitolino è legata a uno dei filoni dell’inchiesta Mondo di mezzo. Ed è più pesante della condanna chiesta dall’accusa. Il pm Luca Tescaroli aveva chiesto per l’ex sindaco cinque anni di carcere. Secondo la procura Alemanno avrebbe percepito oltre ...