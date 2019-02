Italia | dagli altri rating al giudizio Ue | i 4 mesi di fuoco per Governo e conti pubblici

Sci di fondo - Mondiali 2019 : il medagliere. Norvegia a quota tre ori - Italia seconda con l’argento di Pellegrino : Dal 20 febbraio al 3 marzo si terranno i Mondiali di sci nordico: a Seefeld, in Austria, gli atleti di sci di fondo, salto e combinata si daranno battaglia per centrare i titoli iridati delle diverse specialità. Di seguito vi proponiamo il medagliere delle gare inerenti lo sci di fondo della rassegna iridata. MEDAGLIERE Mondiali DI SCI DI fondo SEEFELD ...

Sci nordico - Mondiali 2019 : il medagliere. Norvegia sempre più in testa - Italia al terzo posto : Dal 20 febbraio al 3 marzo si terranno i Mondiali di sci nordico: a Seefeld, in Austria, gli atleti di sci di fondo, salto e combinata si daranno battaglia per centrare i titoli iridati delle diverse specialità. Di seguito vi proponiamo il medagliere generale della manifestazione, sommando i podi di tutti gli sport. MEDAGLIERE Mondiali DI SCI nordico SEEFELD ...

Sci nordico - Mondiali 2019 : il medagliere. Norvegia in testa - Italia al terzo posto : Dal 20 febbraio al 3 marzo si terranno i Mondiali di sci nordico: a Seefeld, in Austria, gli atleti di sci di fondo, salto e combinata si daranno battaglia per centrare i titoli iridati delle diverse specialità. Di seguito vi proponiamo il medagliere generale della manifestazione, sommando i podi di tutti gli sport. MEDAGLIERE Mondiali DI SCI nordico SEEFELD ...

Sci di fondo - Mondiali 2019 : il medagliere. Norvegia in testa - Italia quarta con l’argento di Pellegrino : Dal 20 febbraio al 3 marzo si terranno i Mondiali di sci nordico: a Seefeld, in Austria, gli atleti di sci di fondo, salto e combinata si daranno battaglia per centrare i titoli iridati delle diverse specialità. Di seguito vi proponiamo il medagliere delle gare inerenti lo sci di fondo della rassegna iridata. MEDAGLIERE Mondiali DI SCI DI fondo SEEFELD ...

Volando verso est - da Amman a Kiev passando per Osaka e Tel aviv : la Top 20 delle mete preferite dagli Italiani : Gli italiani volano a est. A rilevarlo in anteprima è Skyscanner.it, il motore di ricerca di viaggi nel mondo, che ogni anno seleziona 20 destinazioni emergenti da parte dei viaggiatori italiani attraverso lo studio annuale Travel trends. E fra molte "new entry" e mete consolidate, l'analisi di Skyscanner per il 2019 fa emergere un trend su tutti: i viaggiatori italiani guardano (e volano) ad Oriente.Sono infatti sono ben 14 le ...

Biathlon – Europei 2019 - la Russia vince la medaglia d’oro nella staffetta single mixed : Italia 12ª : Lardschneider/Cappellari dodicesimi nella single mixed. La Russia vince nonostante un giro di penalità Il giro di penalità di Evegeniya Pavlova non ha impedito alla Russia di portare a casa la medaglia d’oro nella staffetta single mixed agli Europei di Biathlon. Dmitry Malyshko ha regalato il trionfo alla compagna arrivando al traguardo con 20 secondi di vantaggio sullo svedese Jesper Nelin e 29 sul francese Aristide Begue, con la ...

Sci di fondo - Mondiali 2019 : il medagliere. Norvegia in testa - Italia terza con l’argento di Pellegrino : Dal 20 febbraio al 3 marzo si terranno i Mondiali di sci nordico: a Seefeld, in Austria, gli atleti di sci di fondo, salto e combinata si daranno battaglia per centrare i titoli iridati delle diverse specialità. Di seguito vi proponiamo il medagliere delle gare inerenti lo sci di fondo della rassegna iridata. MEDAGLIERE Mondiali DI SCI DI fondo SEEFELD ...

Boxe – Torneo Internazionale di Strandja : Italia nona nel medagliere della 70ª edizione : Strandja International Boxig Tournament: nono posto per l’Italia nel medagliere della 70ª edizione L’Asics Arena di Sofia ha ospitato la 70esima edizione del Torneo Internazionale di Strandja, cui hanno preso parte 360 Boxer (240 uomini e 120 donne) in rappresentanza di 43 paesi. Tredici gli azzuri iscritti a questa kermesse, 4 uomini e 9 donne. Il bilancio finale della della spedizione azzurra in terra bulgara è di un oro ...

Combinata nordica - Mondiali 2019 : medaglie lontane per l’Italia - obiettivo top10 per Alessandro Pittin : Per l’Italia conquistare una medaglia ai Mondiali di Combinata nordica a Seefeld (Austria) è più un sogno che una possibilità concreta. In questa stagione infatti nessun azzurro è ancora riuscito a salire sul podio in Coppa del Mondo e sulla carta sarà difficile che questo trend si inverta proprio nella rassegna iridata. L’atleta di punta della nostra Nazionale sarà Alessandro Pittin, che potrà ambire ad un piazzamento nella top10. Il 28enne ...

Tiro a segno – Coppa del mondo WSPS : arriva la prima medaglia per l’Italia : La tiratrice padovana Nadia Fario ha conquistato la medaglia di bronzo nella specialità di pistola P2 – SH1 alla Coppa del mondo di WSPS prima medaglia azzurra per la squadra para alla Coppa del mondo WSPS in corso ad Al Ain: la tiratrice padovana Nadia Fario questa mattina, dopo aver disputato la finale, ha conquistato la medaglia di bronzo nella specialità di pistola P2 – SH1, piazzandosi dietro all’atleta iraniana ...

Sci di fondo - Mondiali 2019 : le speranze di medaglia dell’Italia. Aggrappati a Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani : “Hashtag NonsoloFedericoPellegrino”. Nelle ultime due grandi manifestazioni internazionali di sci di fondo l’Italia si è presentata con una sola vera speranza di medaglia, legata allo specialista valdostano della sprint. A Lahti due anni fa Pellegrino riuscì a conquistare il titolo iridato della sprint individuale a tecnica libera e, assieme ad uno scatenato Noeckler, a ottenere l’argento nella Team Sprint a tecnica ...

Judo - European Open Roma 2019 : l’Italia chiude la kermesse capitolina con 5 medaglie ed una vittoria maschile che mancava da 14 anni : È tempo di bilanci per la rappresentativa azzurra che ha preso parte all’European Open di Judo a Roma nel fine settimana. Al PalaPellicone di Ostia è andata in scena una due giorni molto positiva per i colori azzurri, che hanno portato a casa cinque medaglie complessive con un primo, due secondi e due terzi posti valevoli per il secondo posto nel medagliere della manifestazione alle spalle della Russia (2 vittorie e 2 finalisti) di Azizov ...

Sci alpino - Mondiali 2019. Massimo Rinaldi : “Buon bottino dell’Italia - contento delle medaglie : ci mancano le discese” : Oggi si sono conclusi i Mondiali 2019 di sci alpino, l’Italia ha conquistato tre medaglie ad Are: l’oro di Dominik Paris in superG, l’argento di Sofia Goggia in superG, il bronzo nel team event. La nostra Nazionale ha così chiuso al quinto posto nel medagliere, il bottino è indubbiamente positivo anche perché nelle ultime due rassegna iridate avevamo conquistato un solo podio ma c’è anche la consapevolezza che si poteva ...

Sci alpino - Medagliere Mondiali 2019 : la classifica finale. Svizzera e Norvegia al primo posto - Italia quinta : I Mondiali 2019 di sci alpino si disputano ad Are (Svezia) dal 4 al 17 febbraio, si preannuncia grande spettacolo nella celeberrima località scandinava dove gli atleti si daranno battaglia per la conquista delle ambite medaglie. Verranno assegnati 11 titoli in 13 giorni di gare: 5 per sesso nelle singole specialità (discesa libera, superG, gigante, slalom, combinata) e quello della prova a squadre. Di seguito il Medagliere dei Mondiali 2019 di ...