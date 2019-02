Adrian | Celentano a rischio massacro su Mediaset | dove lo fanno tornare

Adrian - lo show di Adriano Celentano “è stato sospeso e rinviato in autunno” : Adrian, lo show di Adriano Celentano su Canale 5, “è stato sospeso e rinviato al prossimo autunno“. È l’indiscrezione rivelata da TvBlog, secondo cui, visto il flop delle prime puntate, Mediaset avrebbe deciso di sospenderne definitivamente la messa in onda per questa stagione televisiva e rinviare le cinque puntate rimaste addirittura al prossimo autunno, per provare a rilanciarlo. Non solo, TvBlog ipotizza persino cambiamenti ...

Adrian rimandato : il cartone di Adriano Celentano potrebbe tornare in autunno : Sospesa per una indisposizione fisica di Adriano Celentano, la serie animata Adrian non sembra però ancora pronta per tornare sugli schermi di Canale 5 e, anzi, pare sospesa a tempo indefinito. I palinsesti non la danno infatti in programma per lunedì 25 febbraio e rimbalza una clamorosa indiscrezione: Adrian potrebbe anche essere stata rimandata addirittura al prossimo autunno, per provare a rilanciarla dopo i bassi ascolti. Non solo, si parla ...

Adriano Celentano - lo show Adrian sospeso dopo il flop : sarebbe rinviato in autunno : Il ritorno di Adriano Celentano su Canale 5 con lo show Adrian non ha fatto faville e gli ascolti delle prime puntate di messa in onda sono stati a dir poco deludenti. Mediaset ha fatto sapere di aver sospeso lo show per due settimane in seguito ad una forte influenza che aveva colpito il Molleggiato e che lo aveva portato a non seguire più in prima persona gli eventi e la costruzione dello show. Peccato, però, che le due settimane siano passate ...

Adriano Celentano : età - moglie e figli. Cosa fa oggi - le curiosità : Adriano Celentano: età, moglie e figli. Cosa fa oggi, le curiosità Carriera e vita privata Adriano Celentano È davvero difficile trovare qualcuno che non conosca Adriano Celentano. Cantante, attore, showman, il Molleggiato è al centro della scena artistica del nostro Paese da decenni. Dai lontani anni ’50 ad oggi si è perso il conto dei suoi successi tanto da essere oramai considerato uno dei pilastri della musica leggera italiana. ...

Michelle Hunziker stronca Celentano : «Ecco perché sono fuggita da Adrian» : Michelle Hunziker e i presunti malumori con la produzione di Adriano Celentano. Su Leggo.it le ultime novità. Non è un segreto che la conduttrice svizzera avrebbe dovuto far parte del live in teatro che anticipava la messa in onda del cartoon Adrian. Ma all’ultimo, Michelle si sarebbe ritirata e oggi, in un’intervista al Corriere della Sera, ha spiegato cosa sarebbe successo. «È impossibile lavorare in quelle condizioni». Ecco le ...

Michelle Hunziker contro Celentano : “Ecco perché sono fuggita da Adrian” : Michelle Hunziker contro Adrian di Celentano: “Ecco perché sono fuggita” Michelle Hunziker, la bella conduttrice e showgirl svizzera, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera. Tra le domande sottoposte dalla giornalista, Michelle ha anche raccontato cosa è successo tra lei e Adriano Celentano. La bella Michelle, infatti, doveva apparire nello show di Adrian, quello che […] L'articolo Michelle Hunziker contro ...

Michelle Hunziker sullo show di Celentano : 'Sono scappata via da Adrian' : Si torna a parlare di Adrian, serie tv ideata dal cantante Adriano Celentano, che nonostante la grande pubblicità avuta non ha riscosso il successo che tutti si aspettavano. Tanto per dire, il programma in questione ha ricevuto diverse critiche anche per quanto riguarda il volume, considerato davvero troppo alto, della sua pubblicità. Questo infatti, non appena partiva lo spot della serie, si alzava da solo, cosa che ha destato non poche ...

Adrian - indiscrezione bomba : Sky ha pagato la penale per non trasmetterlo - altra umiliazione per Celentano : Sky, pur di non mandare in onda Adrian, il cartoon di Adriano Celentano, avrebbe addirittura pagato una penale. Dunque sborsato dei soldi. Questo la dice lunga sulla qualità artistica dell'opera che in questi giorni sta facendo discutere gli addetti ai lavori. L'indiscrezione emerge dopo l'improvvis