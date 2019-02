Abusi | sette dirigenti di Amnesty International si dimettono

ilgiornale

(Di sabato 23 febbraio 2019) Un clima che non dovrebbe esistere all'interno di una ong come, che in queste ore ha visto dimettersiimportantidel gruppo pere intimidazioni.Il clima che si respirava dentro la ong è stato tracciato da un rapporto stilato dalla KonTerra Group, in cui si evincono grossi problemi interni e "un clima di lavoro tossico". Bullismo, sessismo ed episodi di iperlavoro sarebbero all'ordine del giorno. La notizia è trapelata tra le pagine dei Guardian, che raccoglie anche la lettera inviata daial Segretario Kumi Naidoo: "Siamo davvero dispiaciuti che la maggioranza dei colleghi si senta sottovalutata e non supportata, e siamo disposti a tutto pur di cambiare questa situazione. Nell'interesse diabbiamo tutti detto a Kumi che ognuno di noi è pronto a farsi da parte". Isostengono che sicuramente sono ...