Ultime Notizie Roma del 22-02-2019 ore 08 | 10

(Di venerdì 22 febbraio 2019)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio Roberto Formigoni eletto governatore della Lombardia andrà in carcere è stato condannato dalla cassazione ha 5 anni e 10 mesi nel processo per il crack delle fondazioni Maugeri e San Raffaele alla fine è stata quindi ridotta per descrizione di un capo di imputazione rispetto ai 7 anni e mezzo che erano stati decisi in appello il giudice della Cassazione aveva chiesto che fosse confermata la sentenza è arrivata poco dopo più di tre ore di camera di consiglio è definito e immediatamente eseguibile Formigoni accusato di corruzione La cassazione ha respinto anche gli altri costi dei coimputati voltiamo pagina troppo brutto per stare seduto in classe con tutti i suoi compagni quindi costretto ad andare in un angolo è successo in una scuola elementare di Montecorvino un quartiere di Foligno ...