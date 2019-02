Meteo | nel weekend torna l’inverno | al Sud crollo delle temperature e neve

Meteo : il centro di Trieste immerso nella nebbia : A causa delle particolari condizioni Meteorologiche e probabilmente una forte concentrazione di umidità, in serata su Trieste è calata una fitta quanto insolita nebbia. Questa ha abbassato notevolmente la visibilita’ sulle strade in centro. In piazza Unita’ d’Italia tante persone si sono fermate a scattare foto con i cellulari incuriosire dal fenomeno. Tanto fitta era la nebbia che dal Comune nemmeno si intravvedevano le luci ...

Previsioni Meteo - l’incredibile Anticiclone che domina il clima di Febbraio in Europa : +15°C sopra la media nei Paesi nordici nel weekend [MAPPE] : 1/18 ...

Previsioni Meteo : illusione d’Inverno nel weekend al Sud - caldo shock fino a +30°C negli ultimi giorni del mese al Nord [MAPPE] : 1/44 ...

Previsioni Meteo - nel weekend ondata di freddo sui Balcani : torna l’inverno - ma l’Italia sarà colpita solo di “striscio” al Sud [MAPPE] : 1/15 ...

Meteo - l’Italia ripiomba nella morsa del gelo : al Sud termometro giù di 10 gradi : Nel pieno di una fase molto anomala dal punto di vista climatico, ecco arrivare all'orizzonte un generale cambiamento della circolazione con un possibile ritorno a condizioni di freddo intenso. Secondo gli esperti Meteo, il tempo peggiorerà a partire da venerdì. Atteso generale e brusco calo delle temperature al Sud.Continua a leggere

Previsioni Meteo : nel week-end cambia tutto - tornano gelo e neve : Quelle che fino a pochi giorni fa erano lontane ipotesi ora iniziano a tramutarsi in qualcosa di più concreto e realmente fattibile : l'Italia vivrà una nuova fase di freddo intenso, questa volta...

Previsioni Meteo : un po’ di freddo al Sud nel weekend - fine Febbraio con caldo record al Nord/Ovest [MAPPE] : 1/16 ...

Meteo - in arrivo nel weekend temperature primaverili : sole al Sud - pericolo nebbia al Nord : Che tempo farà sabato 16 e domenica 17 febbraio? È previsto su tutta Italia un assaggio di primavera, con sole e temperature miti, che durerà fino al prossimo fine settimana quando ci sarà un vero e proprio colpo di coda dell'inverno, con il ritorno del freddo e della neve abbondante soprattutto al Centro-Nord.Continua a leggere

Accadde oggi : nel 2013 la pioggia di Meteoriti in Russia che causò oltre 1200 feriti : E’ la mattina del 13 febbraio di due anni fa, quando un meteorite di 10 tonnellate si disintegra nell’atmosfera, dando vita ad una vera e propria pioggia di frammenti incandescenti che si scagliano su Chelyabinsk e altre cinque città degli Urali. “Era un bolide luminoso, un oggetto di molte tonnellate. E’ andato in pezzi mentre cadeva“, ha spiegato Sergei Smirnov, astronomo dell’osservatorio russo e responsabile dei rapporti con la stampa. La ...

Meteo : Italia è nella morsa dell'anticiclone tropicale anomalo

Mondiali : domani le azzurre impegnate nel gigante - resta l'incognita Meteo : Era tutto nuovo in un mondo completamente diverso. Adesso so quello che vale e quello che valgo. Nel gigante di domani so cosa posso fare e mi farò valere. Sono contenta di come mi sono ripresa nel ...

Allerta Meteo : venti di burrasca in arrivo nel sud-Italia - criticità dal Molise alla Sicilia : Una nuova perturbazione proveniente dall’Europa nord-orientale, giungerà nella giornata di domani sul mar Ionio, apportando sulle regioni meridionali dell’Italia venti forti settentrionali almeno fino a giovedì. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di ...

Meteo : freddo e venti forti al centro-sud - grandine e fiocchi di neve a bassa quota nella notte : L'aria fredda artica è giunta, come previsto, sull'Italia nel corso delle ultime ore favorendo un repentino calo termico e l'arrivo di acquazzoni, grandinate e venti forti. Grazie al calo delle...

Sci alpino - Dominik Paris : “Sto bene - speriamo nel Meteo…” - Christof Innerhofer : “Ci saranno distacchi ridotti” : Dopo una seconda, ed ultima, prova in vista della discesa libera di domani (clicca qui per la cronaca) valevole per i Mondiali di sci alpino 2019, nella quale hanno fatto la voce grossa, Dominik Paris e Christof Innerhofer hanno voluto fare il punto della situazione ai microfoni del sito ufficiale FISI.org. Il miglior tempo l’ha realizzato (nonostante una pista notevolmente ridotta per colpa del meteo) proprio il vincitore della medaglia ...