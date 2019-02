L’aggiornamento ad Android Pie di Xperia XA2 e XA2 Ultra causa il brick di molti

Xiaomi Mi 6 riceverà L’aggiornamento ad Android 9 Pie - insieme a Mi MIX 2 e Mi Note 3 : A differenza di quanto affermato nei giorni scorsi, Xiaomi ha deciso di aggiornare a Android 9 Pie anche Xiaomi Mi 6, insieme a Mi MIX 2 e Mi Note 3. L'articolo Xiaomi Mi 6 riceverà l’aggiornamento ad Android 9 Pie, insieme a Mi MIX 2 e Mi Note 3 proviene da TuttoAndroid.

Da alcune ore è scattata ufficialmente la distribuzione dell'aggiornamento Android Pie per gli utenti che sono in possesso di un Samsung Galaxy S8. Come riportato nella giornata di ieri, la diffusione risulta avviata in Germania, dove il pubblico da circa 24 ore sta testando i punti di forza e di debolezza del pacchetto software, ma come sempre avviene in questi casi ci sono anche tante persone in Italia che si ritrovano con la variante del ...

Secondo quanto afferma un ingegnere Xiaomi, la compagnia cinese non avrebbe intenzione di rilasciare l'aggiornamento a Android 9 Pie per Xiaomi Mi 6.

Arrivano ulteriori novità che dovrebbero rendere fiduciosi gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S8, soprattutto in riferimento al pubblico che non vedere l'ora di toccare con mano l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie. Una sorta di conferma rispetto alle notizie ufficiose riportate pochi giorni fa sulle nostre pagine, in cui vi avevamo anticipato che il rollout più atteso dagli utenti purtroppo non avverrà durante il mese di ...

Ci sono ancora novità molto interessanti per gli utenti che sono in attesa di toccare con mano il tanto invocato aggiornamento Android Pie a bordo del Samsung Galaxy Note 8. Come tutti sanno, infatti, in alcuni Paesi è stato avviato il programma per testare beta e lo stato dei lavori dei tecnici per assicurare questo importante plus al pubblico. Come sempre avviene in questi casi, il rilascio è piuttosto delicato, se non Altro perché stiamo ...

Occhio alle immagini condivise su un dispositivo Android, a meno che quest'ultimo non abbia ricevuto prontamente l'aggiornamento di sicurezza del mese di febbraio. In quel di Google hanno scoperto una grave falla che consentirebbe ad hacker di violare i dispositivi di ignari utenti, semplicemente a seguito dell'invio di un file di tipo .PNG, prevalentemente una foto o comunque altro contenuto grafico. Come se ne esce da questo sostanziale ...

General Mobile 8, uno smartphone di fascia medio-bassa con Android One, sta iniziando a ricevere l'aggiornamento a Android 9 Pie.

Il motivo per cui siete capitati nella nostra nuova guida odierna lo conosciamo già. Volete scoprire Come disattivare l'aggiornamento automatico di una sola app su Android vero? Nelle prossime righe vi spiegheremo la procedura da

Philips continua a puntare su Android TV e ha voluto rassicurare gli utenti che hanno acquistato uno dei modelli lanciati nel 2017 e nel 2018.

In dirittura d'arrivo l'aggiornamento ad Android 9.0 Pie per il Samsung Galaxy Note 9, in accoppiata alla nuova One UI. Qualche giorno fa vi avevamo raccontato l'avvio della distribuzione dell'upgrade in Germania, cui Presto dovrebbero fare seguito anche gli altri Paesi a livello globale. Affermiamo la questione con tanto vigore per la pubblicazione del manuale utente del phablet di ultima generazione, aggiornato con le novità apportate ...

L'aggiornamento ad Android 9 Pie per Samsung Galaxy Note 9 dovrebbe presto allargarsi ad altri Paesi: è infatti comparso il manuale utente aggiornato sul sito del produttore.

Samsung Cina ha pubblicato la roadmap relativa agli aggiornamenti ad Android 9 Pie per i vari smartphone venduti dal produttore in tale Paese asiatico