: Profumo d’intesa tra #Inter e #Barcellona per #Rakitic. Un’operazione da 40 milioni di euro per portare un altro big a Milano dopo #Godin . - carlolaudisa : Profumo d’intesa tra #Inter e #Barcellona per #Rakitic. Un’operazione da 40 milioni di euro per portare un altro big a Milano dopo #Godin . - ArmandoAreniell : Godin e Rakitic potrebbero essere i primi tasselli di Marotta per un'Inter da Champions - Alex_Cavasinni : @SantucciFulvio @il_Malpensante @AndreaZeoli @fabbricainter Rakitic super, ma per me i profili ideali per l'Inter s… -

(Di venerdì 22 febbraio 2019) L'sta già lavorando per rinforzare notevolmente la rosa in vista della prossima stagione. Archiviata la qualificazione agli ottavi di Europa League, i dirigenti sono nuovamente al lavoro e presto potrebbe arrivare il primo annuncio ufficiale. Si tratta del centrale uruguaiano, Diego, per cui la trattativa è a buon punto e lo stesso amministratore delegato, Giuseppe, ieri prima del ritorno contro il Rapid Vienna ha confermato come presto ci sarà l'ufficialità. L'ex dirigente della Juventus ha ammesso qualche settimana fa come gli acquisti che verranno fatti saranno solo per alzare il tasso qualitativo della rosa, puntando su giocatori già abituati a vincere e con una certa esperienzanazionale.Trattativa avviata perDiegonon è l'unico colpo vicino in casa. I nerazzurri sono a buon punto anche per quanto riguarda la trattativa relativa ...