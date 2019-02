Foligno | maestro mette all' angolo un bimbo nero | Guardate com' è brutto

Foligno - parla il bambino messo all’angolo dal maestro : ‘I compagni mi hanno difeso’ : Mike è partito in gita per Milano con la famiglia. Si tratta del bimbo di colore protagonista di un brutto episodio che sta facendo molto discutere. Un maestro supplente, lo scorso sabato 9 febbraio, ha deciso di svolgere in una quinta della scuola elementare di via Monte Cervino a Foligno, quello che lui stesso ha definito un “esperimento sociale”. Infatti, il maestro ha additato il piccolo ai compagni, dicendo: “Vedete quanto è brutto”. Poi lo ...

Le ragioni del maestro di Foligno : Come prima cosa chiede scusa. Ai genitori, innanzitutto, poi alla scuola. Ma ai bambini no, nemmeno a quel bambino nero al quale avrebbe detto di dare le spalle alla classe perché nessuno vedesse quanto è brutto. Perché i bambini, assicura, erano consapevoli che quello che si stava facendo in classe era un "esperimento sociale". Un esperimento che lui, il maestro, definisce "riuscito" ma che intanto gli è costato la sospensione ...

Foligno - BIMBO NERO DISCRIMINATO : 'QUANTO È BRUTTO'/ Miur sospende maestro - ira Cgil : maestro di FOLIGNO umilia un bambino NERO davanti ai compagni: Miur lo sospende in via cautelare. Il provvedimento è in via di notifica.

Bimbo di colore punito a Foligno - maestro si difende : “Esperimento sociale - bimbi avvertiti” : "Si trattava solo di una sperimentazione didattica che puntualmente ho annunciato ai ragazzi" ha spiegato il maestro finito al centro delle polemiche dopo aver isolato dai compagni un Bimbo di colore e ave detto agli altri: "È nero, vero che è brutto?”. Per lui scatta però la sospensione dal servizio "in via cautelare"Continua a leggere

Razzismo : sospeso dal Miur il maestro di Foligno : Sarà sospeso dall'insegnamento il maestro di Foligno che ha messo un bambino nero nell'angolo e l'ha additato ai compagni come 'brutto'. Fonti del Miur rendono noto che il docente sarà sospeso dal ...

Razzismo : sospeso dal Miur il maestro di Foligno : Sarà sospeso dall'insegnamento il maestro di Foligno che ha messo un bambino nero nell'angolo e l'ha additato ai compagni come "brutto". Fonti del Miur rendono noto che il docente sarà sospeso dal servizio in via cautelare. Il provvedimento è in via di notifica. L'Ufficio scolastico regionale avvierà il relativo procedimento disciplinare.

Foligno - bimbo nero umiliato dal maestro in classe : scoppia la polemica. Il sindaco : 'Verifiche in corso - fatto gravissimo se confermato' : Bufera su un maestro di una scuola elementare di Foligno che davanti alla classe avrebbe umiliato un bimbo nero facendolo girare verso la finestra perché ' troppo brutto ' per essere guardato in ...

Foligno - maestro mette all'angolo bimbo di colore per punizione : "Guardate che brutto" - Sky TG24 - : La vicenda è stata segnalata da un genitore su Facebook attraverso un post, che è stato rimosso. Il Miur ha chiesto una relazione agli uffici territoriali, mentre il sindaco della città parla di "un ...

Foligno - ‘guardate quanto è brutto’ : bambino nero discriminato dal maestro. Che dice : ‘Esperimento’. Miur : ‘Verifiche’ : “Ma che brutto che è questo bambino nero! Bambini, non trovate anche voi che sia proprio brutto? Girati, così non ti devo guardare“. Sarebbero queste le parole usate da un maestro del terzo circolo di Foligno nei confronti di un alunno di colore. Una frase che non è caduta nel vuoto ma che è finita prima nelle mani dei genitori poi sul tavolo della dirigente scolastica Ortenzia Marconi, dell’ufficio scolastico regionale e dello ...

Foligno - maestro bullizza bambino nero alle elementari : "Guardate quanto è brutto" : Un maestro di una scuola elementare di Foligno (provincia di Perugia) ha costretto un suo studente di colore in castigo in un angolo della classe, affermando poi a tutti i bambini: "Guardate com'è brutto". Uno dei genitori del bimbo ha denunciato il fattaccio con un post su Facebook, poi rimosso. Do

Foligno - maestro manda all'angolo bimbo nero : "Guardate come è brutto" : Foligno, maestro manda all'angolo bimbo nero: "Guardate come è brutto" La vicenda è stata segnalata da un genitore su Facebook attraverso un post, che è stato rimosso. Il Miur ha chiesto una relazione agli uffici territoriali, mentre il sindaco della città parla di “un fatto gravissimo”. Episodio simile anche nei confronti ...

Foligno - maestro umilia un bambino nero : “Troppo brutto per essere guardato” : Un maestro supplente di una scuola elementare di Foligno avrebbe costretto un bambino nero a girarsi verso la finestra e avrebbe detto agli altri bambini che era «troppo brutto per essere guardato in viso». La vicenda è stata segnalata da un genitore su Facebook attraverso un post, che è stato subito rimosso, ma si trova già nelle mani dei legali. ...

Foligno - maestro mette all'angolo un bimbo nero : "Guardate com'è brutto" : Dopo la denuncia da parte dei genitori, L'insegnante si è giustificato spiegando di aver voluto provare un esperimento sociale

Maestro mette all'angolo alunno nero a Foligno : «Guardate com'è brutto». Interviene il Miur : «Guardate com'è brutto quel bimbo nero», avrebbe detto un Maestro elementare di una scuola di Foligno alla classe dopo aver mandato all'angolo, in punizione, l'alunno...