Battlefield V: Sfide e Ricompense di fine Febbraio 2019

gamerbrain

(Di venerdì 22 febbraio 2019) DICE svela le nuovedisponibili da oggi perV, le quali consentono di ottenereinteressanti dopo averle portate a termine, tra cui il cacciacarri Archer e il fucile MK III.Ledel 21-28Il bianco dei loro occhi: Uccidi un nemico a distanza di 15 metri Avanzata inarrestabile: Esegui dieci uccisioni offensive Visibilità migliorata: Individua 10 nemici con il bengala in una sola vita Mantenere la posizione: Esegui dieci uccisioni difensive Tabula rasa: Distruggi 10 fortificazioni Barriera impenetrabile: Costruisci 5 fortificazioni Manutenzione continua: Ripara i veicoli dei compagni ed ottieni 150 punti Successo operativo: Vinci 3 partite Tutti in piedi: Cura o rianima i compagni 10 volte Bomba innescata: Arma un obiettivo in Forze aeree, Corsa o Prima linea Obiettivo ...