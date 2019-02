Quota 100 | le richieste dal Sud e dagli statali

Quota 100 - l'Inps mette a disposizione il simulatore di calcolo degli assegni : Conviene o no andare in pensione con Quota 100? E' un quesito comune a molti che devono presentare domanda ma anche agli oltre 53mila lavoratori che la hanno già presentata. Quotidiani nazionali e siti internet specializzati in materia previdenziale, quotidianamente mettono in rete esempi e simulazioni relative agli importi delle pensioni che si andranno a percepire con la Quota 100. Infatti, se da un lato, dal punto di vista dei requisiti di ...

Pensioni - "Quota 100" a passo spedito : oltre 60mila domande : Sono oltre 60mila le domande presentate finora all'Inps per accedere alla pensione con "Quota 100". Lo comunica l'Istituto di previdenza, sottolineando che alle 13 di oggi, giovedì 21 febbraio, le ...

Quota 100 - il buco nei conti : pensioni troppo basse - anche sotto il limite di legge : Irrealistico l'assunto della sostituzione un pensionato - un nuovo lavoratore, boom di lavoro nero e un aggravi per la...

Quota 100 sbanca al Sud - 42% delle domande al Mezzogiorno : ... 35%, , seguono commercianti e artigiani , entrambi all'8%, e, via via, cumulo , 5%, , fondi speciali , 5%, , coltivatori , 2%, e, quasi nulli, gestione separata e spettacolo/sport". "Se si considera ...

Pensioni - Inps : pronti i programmi di calcolo per Quota 100 - 58mila le richieste : Ci sono novità importanti per quanto riguarda le Pensioni e soprattutto per quanti opteranno per l'uscita con Quota 100. Sono infatti ormai disponibili sul sito dell'Inps i programmi di calcolo che permetteranno agli utenti di fare simulazioni e comprendere realmente quale sarà il loro rateo Pensionistico. Uno strumento indispensabile questo per ogni utente ancora dubbioso che intende comprendere se l'uscita anticipata con Quota 100 é davvero ...

Pensioni ultima ora : Quota 100 Bongiorno “TFS arriva subito” : Pensioni ultima ora: Quota 100 Bongiorno “TFS arriva subito” Pensioni ultima ora: il Ministro della Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno è stata negli scorsi mesi tra le voci più presenti nel dibattito previdenziale che ha preceduto l’ok a Quota 100. Infatti il ministro ha più volte sottolineato l’importanza della misura e messo in evidenza la necessità di un ricambio generazionale all’interno della Pubblica ...

Pensioni anticipate - Quota 100 : 57.982 istanze presentate - record a Roma : Le richieste di pensione anticipata con la quota 100 continuano ad aumentare ed attualmente si è già raggiunta la cifra di 57.982 istanze presentate, un vero e proprio record specie a Roma. La corsa alle domande non si arresta, sebbene in molti continuino ad informarsi presso i Patronati per comprendere se la quota 100 sia la soluzione più conveninete per accedere alla quiescenza. Taluni, temono infatti, di avere un assegno eccessivamente ...

Ue : Rdc e Quota 100 riducono la crescita. No manovra-bis? Juncker attacca Salvini : Al vicepremier Salvini, che esclude l'ipotesi di una manovra correttiva, replica gelido il presidente della Commissione Ue Juncker: 'Non è lui il ministro delle finanze'

"L'Ue boccia reddito e Quota 100". Ma Bruxelles smentisce la fuga di notizie : Nella manovra economica per il 2019 firmata dal governo Conte "non ci sono misure capaci di impattare positivamente sulla crescita di lungo termine". È il giudizio che, secondo quanto anticipato questa mattina da Repubblica, dovrebbe essere contenuto nel Country report dell'Unione europea sull'Italia che arriverà mercoledì prossimo dalla Commissione Ue Il documento, secondo quanto riporta il quotidiano, metterebbe sotto la lente di ingrandimento ...

Riforma pensioni : Quota 100 e Rdc bocciati dalla Commissione Europea : Quota 100 e reddito di cittadinanza sono stati bocciati dalla Commissione Europea. Per l'Ue, infatti, la Riforma delle pensioni voluta dal governo Conte avrà un impatto negativo sulla crescita economica del Paese. Intanto, il maxi decreto unico sulle misure in materia previdenziale è ancora in esame presso la Commissione Lavoro al Senato, che sta valutando gli emendamenti presentati dalle varie forze politiche. Quota 100 aumenterebbe la spesa ...

La Ue boccia reddito e Quota 100 : "Così l'Italia riduce la crescita" : Nella manovra economica per il 2019 firmata dal governo Conte "non ci sono misure capaci di impattare positivamente sulla crescita di lungo termine". È il giudizio contenuto nel Country report dell'Unione europea sull'Italia che arriverà mercoledì prossimo dalla Commissione Ue e che è stato anticipato questa mattina da Repubblica. Il documento, secondo quanto riporta il quotidiano, mette sotto la lente di ingrandimento le misure dell'esecutivo ...

Prepensionamento e Isopensione fanno perdere il diritto a Quota 100? : L’entrata in vigore del D.L. n. 4/2019 (c.d. Decretone), introduce nel sistema previdenziale italiano una nuova misura di flessibilità in uscita dal mondo del lavoro, ossia la pensione “quota 100”. Inoltre, vengono modificati i requisiti per l’accesso alla pensione anticipata, che non sarà più soggetta all’incremento dei requisiti pensionistici biennali, fino al 31 dicembre 2026, cosicché occorre maturare sempre 42 anni e 10 mesi di contributi ...