Ora è la manovra bis a dividere i ministri | Salvini nega | Tria apre

Tria alla Camera : "Manovra bis? È ancOra presto per parlarne" : "Il documento di economia e finanza verrà presentato secondo i termini di legge", vale a dire entro il 10 aprile. Lo dice il ministro dell'Economia Giovanni Tria al Question time alla Camera rispondendo a un'interrogazione di Leu. Secondo il ministro, parlare di "eventuale manovra correttiva risulta alquanto prematuro a poco più di due ...

Dopo Giorgetti - anche Tria e Garavaglia escludono una manovra correttiva ma solo "per Ora" : Tre indizi sono una prova? Nell'arco di pochi giorni tre esponenti del Governo, tra cui il ministro dell'Economia, hanno smentito che ci possa essere una manovra correttiva subito, lasciando tuttavia la porta aperta a un intervento in un futuro non meglio definito. L'ipotesi ha preso a circolare Dopo la diffusione dei dati dell'Istat sul Pil, che hanno certificato la recessione tecnica per il 2018 e abbassato le stime di crescita per l'anno in ...

Tria : prematuro parlare Ora di manovra correttiva : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ritiene 'alquanto prematuro' parlare ora delle necessità di una manovra correttiva per rispettare gli obiettivi di finanza pubblica concordati con la Commissione europea lo ...

Giorgetti preannuncia una Manovra bis dopo il continuo peggiOramento delle performance dei conti pubblici : Una Manovra correttiva per un valore compreso tra 7 e 15 miliardi di euro è sempre più vicina, almeno secondo quanto fatto trapelare dal sottosegretario a Palazzo Chigi, il leghista Giancarlo ...

Giovani imprenditori Reggio Calabria : 'Il reddito di cittadinanza è solo una manovra elettOrale - per ripartire serve sbloccare le grandi ... : ... 'No all'assistenzialismo, il Sud riparte con investimenti e infrastutture' Si è discusso delle politiche di sviluppo per il Paese e degli scenari legati all'economia e all'occupazione nel corso del ...

Finanziaria. Lupo : questa manovra va riscritta - non piace neppure alla maggiOranza : "Il governo Musumeci prenda atto che perfino alcuni deputati della stessa maggioranza non condividono questa legge di stabilità che, come il PD ha ribadito più volte, colpisce il mondo del lavoro, le ...

Sicilia : manovra Ars nel caos - seduta rinviata ancOra : Palermo, 14 feb. (AdnKronos) - Nuovo rinvio per la seduta dell'Assemblea regionale Siciliana che avrebbe dovuto iniziare alle 18. Il vicepresidente Roberto Di Mauro ha rinviato l'aula alle 19.30. Secondo indiscrezioni, dopo il ko di ieri su due importanti articoli della legge finanziaria, si sarebbe

"Da Conte manovra redistributiva Ora l'Italia paga le conseguenze" : "Un Pil in crescita solo dello 0,2%? Significa un'economia sostanzialmente ferma, meno soldi che circolano e meno possibilità di lavoro, soprattutto per i giovani. Del resto, il governo Conte ha fatto una scelta molto precisa: privilegiare interventi di tipo redistributivo a discapito degli investimenti. Questo spiega perché la Commissione ha rivisto al ribasso le stime di crescita del Pil in maniera ...

Finanziaria. Lupo : Musumeci non ha più alibi - ha una maggiOranza e si assumerà la responsabilità di una manovra pericolosa per la Sicilia : "Dopo il voto dell'aula sul bilancio, il presidente Musumeci non ha più alibi: d'ora in poi non potrà più raccontare la storiella di 'non avere una maggioranza'. Adesso è evidente che a Sala d'Ercole ...

Manovra Italia : per Draghi il Paese cresce poco ma correzione non è necessaria (per Ora) : Il Governatore della Bce, Mario Draghi, parlando davanti alla Commissione per gli Affari economici del Parlamento europeo ha affrontato temi estremamente delicati. come la crescita economica lentissima dell'Italia e, collegata a quest'ultimo tema, la questione della sovranità monetaria di una Nazione. Rispondendo anche, indirettamente, alle polemiche nate in Italia dopo che la trasmissione televisiva di Rai 2 Povera Patria ha affrontato il tema ...

FINANZA/ Manovra correttiva - la mazzata si può ancOra evitare : Il meccanismo previsto dal Governo è complicato e in caso di bassa crescita richiederà costi maggiori perché aumenteranno le persone in difficoltà

Conte : manovra bis da escludere - per Ora Gelo Bankitalia dopo l’attacco di Di Maio : Il premier interviene dopo le previsioni di Bankitalia, secondo le quali la recessione è in arrivo. Le misure: sgravi fiscali per il tfr degli statali pagato in ritardo e sanzioni fino a 50mila euro per i giochi illegali

Nella manovra sorpresa per le casalinghe : l’assicurazione obbligatoria Ora raddoppia : Stava morendo di consunzione, dimenticata da (quasi) tutti. Più di 2 milioni di iscritti nel 2008, 1,6 nel 2012, 1,2 nel 2014. Nel 2018 non più di un milione sui 9 - si calcola - che sarebbero tenuti a farlo. Numeri avari che hanno segnato la débâcle dell’assicurazione contro gli infortuni in casa, volgarmente detta «assicurazione delle casalinghe»...