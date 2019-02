Europa League - Napoli-Zurigo 2-0 : azzurri agli ottavi in scioltezza : NAPOLI - Dopo aver vinto la partita di andata per 3-1 una settimana fa, il Napoli concede il bis nel match di ritorno del San Paolo, piegando con facilità per 2-0 lo Zurigo. azzurri che accedono così ...

Europa League - Napoli agli ottavi in scioltezza : 'annientato' lo Zurigo con un 5-1 complessivo : Europa League, Napoli vittorioso contro lo Zurigo grazie ad un'ottima prestazione di Ounas autore di un gol ed un assist Europa League , il Napoli vola agli ottavi di finale della competizione, ...

Napoli orgoglio d’Italia in Europa : Zurigo battuto anche al San Paolo - Azzurri agli Ottavi di Europa League : Il Napoli continua a vincere e dare spettacolo: gli Azzurri di Ancelotti hanno battuto al San Paolo lo Zurigo nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League con il rotondo risultato di 2-0, sfiorando più volte nel finale il 3-0. Nonostante una formazione rimaneggiata per il turnover di Ancelotti, il Napoli continua a blindare la propria porta: la squadra partenopea infatti ha subito appena 2 reti nelle ultime 7 partite, ed entrambi ...

Troppo Napoli per lo Zurigo : 2-0 e ora testa agli ottavi di finale : Al San Paolo il Napoli non vuole sprecare quanto fatto di buono nel match d'andata al ''Letzigrund'', con l'1-3 ottenuto in uno dei templi dell'atletica internazionale,...

Sorteggio Europa League - le possibili avversarie del Napoli agli ottavi. Pericoli Arsenal e Siviglia : Il Napoli si è qualificato agli ottavi di finale dell’Europa League 2019 di calcio, i partenopei si sono sbarazzati del modesto Zurigo con due sonore vittorie e possono così proseguire la propria avventura nella seconda competizione continentale per importanza. I ragazzi di Carlo Ancelotti sono indubbiamente tra i grandi favoriti per la conquista del trofeo ma ci sono tantissime insidie nell’urna di Nyon, il Sorteggio che si svolgerà ...

Europa League - Napoli agli ottavi in scioltezza : “annientato” lo Zurigo con un 5-1 complessivo : Europa League, Napoli vittorioso contro lo Zurigo grazie ad un’ottima prestazione di Ounas autore di un gol ed un assist Europa League, il Napoli vola agli ottavi di finale della competizione, proponendosi adesso come una delle grandi favorite per la vittoria finale. I partenopei, dopo il 3-1 in trasferta della gara d’andata, si sono presentati oggi al San Paolo con la mente libera e la qualificazione già in tasca, ma non hanno ...

Catania - arrestato per estorsione Alfio Napoli - nipote del boss ‘Jimmy’ Miano : taglieggiava un farmacista dal 2009 : La polizia di Catania ha arrestato per estorsione aggravata dal metodo mafioso il pregiudicato Alfio Napoli, nipote acquisito di Luigi ‘Jimmy’ Miano, storico capo del clan dei Cursoti Milanesi. Secondo l’accusa, Napoli, 47 anni, detto ‘Codd’i mulu’, taglieggiava il titolare di una farmacia che dal 2009 pagava 200 euro al mese alla cosca per la ‘messa a posto’: i pagamenti servivano per far cessare le ...

Napoli - Taglialatela assolto in appello : 'Non era un prestanome del clan' : La seconda sezione della Corte di appello di Napoli ha assolto l'ex portiere del Napoli dall'accusa di essere un prestanome di un esponente del clan camorristico dei Mallardo. L'estremo difensore, che ...

La Calata. Evento gratuito dedicato agli spettatori di Napoli - : Una serata a teatro, in cui spettatrici e spettatori "calano" nelle sale teatrali della città per osservarne e raccontarne la vita: pubblici, spazi, atmosfere e spettacoli. Per realizzare l'...

Insetti sui pazienti a Napoli - sabotaggio? “Atto gravissimo se confermato siano state portate dagli infermieri” : Francesco Emilio Borrelli, Consigliere Regionale dei Verdi per la Campania, è intervenuto nel corso del programma Genetica Oggi condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus, riguardo la vicenda delle blatte e delle formiche che si presume siano state volontariamente portate da degli infermieri, in alcuni ospedali di Napoli, per ottenere in questo modo un trasferimento presso altra struttura. “La Dott.ssa Corvino, direttore ...

Napoli - tentata rapina e aggressione agli agenti : 30enne finisce in carcere : Gli agenti della Polizia di Stato dell'Ufficio prevenzione generale e del Commissariato San Carlo hanno arrestato un 30enne per il reato di tentata rapina aggravata e resistenza a P.U. Gli agenti sono ...

Napoli-Torino - Mazzarri non si accontenta : “se avessimo sbagliato meno - avremmo anche segnato” : L’allenatore del Torino si prende il punto ottenuto in casa del Napoli, ma recrimina anche per gli errori commessi Ottimo punto per il Torino, riuscito a fermare al San Paolo il Napoli di Ancelotti. Un risultato positivo che soddisfa ma non troppo Walter Mazzarri, che recrimina per alcuni errori in fase di rifinitura dei propri giocatori. Cafaro/LaPresse Intervistato da Sky Sport nel post gara, l’allenatore granata non si ...

Multe arretrate - raffiche di cartelle agli evasori di Napoli : Attenti napoletani furbetti, voi forse avete «dimenticato» di pagare una multa negli ultimi anni, ma il Comune non l'ha dimenticato affatto e sta per presentarsi alla vostra...

Terre dei fuochi - non più Napoli : è Roma la maglia nera dei roghi. Ma tra le province più colpite entra anche Milano : Per 25 anni Napoli, Roma e Palermo sono state le Terre dei fuochi d’Italia, le province in cui è stato necessario il maggior numero di interventi, in assoluto, per spegnere le fiamme che in un quarto di secolo hanno bruciato rifiuti di ogni sorta, ma anche impianti e discariche. anche se negli ultimi cinque anni la maglia nera è passata a Roma e Reggio Calabria è riuscita a prendere il posto del capoluogo campano fra le prime tre province. Basta ...