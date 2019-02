La Taverna insulta i ribelli | Una pletora di miserabili

ilgiornale

(Di giovedì 21 febbraio 2019) I dissidenti M5S? Una piccola "dei". A sostenerlo è Paola, storica esponente del Movimento 5 Stelle che già durante l'assemblea dei parlamentari a poche ore dal voto sul caso Diciotti aveva invitato i "" a seguire le direttive del partito o a lasciare. "Ho imparato, grazie all'istinto di sopravvivenza, ad ignorare sistematicamente i commenti di coloro che, in maniera riservata, ho archiviato nei miei pensieri come ladei", dice ora la senatrice grillina sul suo blog. Che richiama tutti al rispetto dei "valori fondanti del gruppo" e delle regole "che noi tutti abbiamo accettato all'atto della candidatura, sia nella scorsa che nell'ultima tornata elettorale"."Tra di esse vi è una regola aurea per il Movimento e che ciò nonostante vedo sempre più disattesa, secondo la logica del 'prima voglio essere eletto, quindi accetto tutto. Sono ...