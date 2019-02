Il design di Huawei P30 Lite svelato dalle custodie di Spigen

Una forza della natura Huawei P30 Lite : design al passo dei top di gamma : Diventano sempre più avvincenti i rumors intorno a Huawei P30 Lite, il dispositivo di fascia media della prossima line-up del produttore cinese, presumibilmente in presentazione ad inizio marzo (mentre per P30 e P30 Pro ci sarà da aspettare il 26 dello stesso mese). Stando a quanto pubblicato da 'gizmochina.com', il terminale, visto il profilarsi di alcuni rendering relativi alle custodie, dovrebbe presentare un notch a goccia d'acqua, ...

Spigen "svela" il design degli attesi Huawei P30 e Huawei P30 Pro : Spigen mette in vendita le cover per Huawei P30 e Huawei P30 Pro, svelandone quasi completamente il design: ecco come saranno i due smartphone, a meno di incredibili stravolgimenti.

Huawei P20 Pro - Mate RS Porsche design e Mate 20X si aggiornano con le patch di gennaio e qualche novità : Huawei ha dato il via al rilascio di nuovi aggiornamenti per Huawei P20 Pro, Huawei Mate RS Porsche Design e Huawei Mate 20X. Ecco le novità

design e specifiche Huawei P30 Lite : adesso è tutto più chiaro : Potremmo assistere alla presentazione Huawei P30 Lite per la fine di febbraio, come riportato dal portale 'gizmochina.com'. Il produttore cinese ha spesso preannunciato la versione economica della nuova line-up in via separata ed anticipata rispetto ai modelli principali, che pure dovrebbero essere lanciati da lì a poco (in teoria nel giro di un mese, essendo previsti Huawei P30 e P30 Pro per la fine di marzo). Il device, presumibilmente, ...

Recensione dello smartphone Huawei P Smart 2019 : prezzo - autonomia e design buoni - prestazioni migliorabili : Huawei ha annunciato da pochi giorni il nuovo Smartphone di fascia media P Smart 2019, di cui abbiamo pubblicato l’anteprima a stretto giro. Oggi vi proponiamo la prova completa, con cui premiamo il design ricercato con colorazioni particolari e lo schermo ampio che offre una buona esperienza di visione. Il comparto fotografico è adeguato alla categoria e l’autonomia è soddisfacente. Un po’ meno convincenti le prestazioni: la ...

Huawei Mate RS Porsche design inizia a ricevere la EMUI 9.0 con Android Pie in Germania : Huawei Mate RS Porsche Design inizia a ricevere la nuova interfaccia EMUI 9.0 in Germania.

Huawei P Smart 2019 : nuovo design e display da 6 - 21 pollici : Da Huawei un nuovo Smartphone di fascia media dal look raffinato e con un ampio schermo dai bordi sottili