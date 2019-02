F1 | Valtteri Bottas | “La Ferrari è stata più veloce di noi in questi a test a Barcellona”

oasport

: #F1 Valtteri #Bottas sottolinea che la Ferrari è più avanti allo stato attuale delle cose ma l'obiettivo sarà esser… - OA_Sport : #F1 Valtteri #Bottas sottolinea che la Ferrari è più avanti allo stato attuale delle cose ma l'obiettivo sarà esser… - forzaseb596 : Interessante tempo di Bottas: 1.18.356 con le gomme C2, più veloce del tempo di Charles Leclerc (1.18.475) sempre… - FormulaPassion : #F1testing siamo in attesa della conferenza stampa di Valtteri Bottas... Restate sintonizzati -

(Di giovedì 21 febbraio 2019) E cosi la quattro giorni dicollettivi di F1 a Barcellona (Spagna) è andata in archivio. Nel day-4 è arrivato il colpo di coda della Renault del tedesco Nico Hulkenberg, anche se dietro il primo tempo del teutonico c’è una chiara simulazione di time-attack che altri team non hanno fatto.Travi è senza dubbio la Mercedes. Il finlandesee il britannico (cinque volte iridato) Lewis Hamilton si sono classificati in quarta e quinta posizione, provando le mescole più morbide e verificando il loro rendimento anche sui long run. Un lavoro che, invece, non ha fatto la, soffermatasi sulare solo le coperture C3 e C2 con benzina a bordo. Per il monegasco Charles Leclerc, quindi, è arrivato un sesto posto ma sono state tante risposte positiva dalla SF90 in termini di consistenza e velocità.Se ne sono accorti anche nel team di Brackley che questa ...