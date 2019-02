Champions | il sogno della Juve rischia di infrangersi

Sinisa Mihajlovic : "Il mio sogno non è la Champions ma poter riabbracciare mio padre" : Sinisa Mihajlovic compie 50 anni e si confessa in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. "Oggi se mi guardo indietro posso dirlo: Sinisa, quanta vita hai vissuto". L'allenatore del Bologna ha ripercorso le numerose tappe della sua vita, parlando anche dell tema per lui più doloroso: la scomparsa del padre. L'ex calciatore non è riuscito a dargli un ultimo saluto: il padre è morto mentre era in Italia. E rivederlo ...

Pjanic : 'La Champions è un mio sogno e sono nel posto giusto per realizzarlo' : Uno dei pilastri fondamentali di questa Juventus è Miralem Pjanic, che, in un'intervista rilasciata a "Il Giornale", ha raccontato i suoi sogni professionali e quelli legati all'ambiente familiare. Il centrocampista inizia la sua testimonianza parlando del forte legame con la Bosnia. Nonostante non abbia mai vissuto in patria, vuole essere da esempio per i suoi connazionali e dimostrare che, con il lavoro e la perseveranza, si raggiungono ottimi ...

Percassi : 'La Champions è un sogno. Gasperini a vita con l'Atalanta' : Siamo molto contenti e speriamo di fare ancora bene - ha detto a Radio anch'io Sport su Rai Radio 1 -. Siamo una famiglia innamorata dell'Atalanta, lavoriamo programmando da 8 anni, abbiamo creato un ...

Atalanta - Gomez : 'La Spal mi piace - ma ci giochiamo tanto. Champions un sogno' : Il Papu Gomez è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il successo in rimonta dell' Atalanta sulla Spal: 'La Spal ha complicato la vita anche a tutte le altre squadre, è una squadra che mi piace molto, ha un'idea di gioco e sa quello che fa. ...

Milan - Suso : 'Champions League un obiettivo - non un sogno'/ Ultime notizie : 'Voglio restare - sul rinnovo...' : Milan, Suso a tutto tondo ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: dagli obiettivi stagionali al calciomercato, le parole dello spagnolo.

Atalanta - sogno Champions : i big per crederci - migliorando la fase difensiva : Leggendo queste righe, Antonio Percassi si starà guardando attorno per cercare un bel pezzo di ferro. Scaramanzia? Forse. La Champions, dalle parti di Bergamo, è considerata un sogno. Per il patron, ...

Continua il sogno Champions per l’Atalanta : contro il Cagliari basta Hateboer - Milan a -1 [FOTO] : 1/19 Alessandro Tocco/LaPresse ...

Corsa Champions League più agguerrita che mai : 8 squadre inseguono un sogno : Corsa Champions League, i recenti risultati hanno accorciato ulteriormente il divario tra le pretendenti ad un posto nell’Europa che conta Corsa Champions League, la bagarre è totale. Detto di una lotta scudetto praticamente nulla, non ci resta che appassionarci con la rinCorsa ai posti che valgono la Champions. “Posti”, plurale, dato che adesso anche l’Inter è stata risucchiata nella lotta per i primi 4 posti dopo ...

Milan - Bakayoko in esclusiva : 'Sogno di restare - la Champions è possibile' : ... ha parlato chiaro della sua volontà: "restare definitivamente? Perché no - ha raccontato in esclusiva a Sky Sport - restare a Milano è il mio sogno, il mio pensiero fisso. Ma ho un contratto con il ...

E’ la Coppa Italia delle outsider ma non delle sorprese : Atalanta o Fiorentina in finale con un piccolo-grande sogno chiamato Champions : E’ la Coppa Italia delle outsider non certo delle sorprese. Sì perchè Atalanta e Fiorentina non possono essere considerate delle sorprese ma ormai delle grandi realtà. Nel primo match successo del Milan contro il Napoli, i rossoneri sono stati trascinati da uno strepitoso Piatek e puntano ad alzare il trofeo, adesso in semifinale attendono la vincente tra Inter e Lazio, altro match che preannuncia grande spettacolo. Gattuso sta ...

Roma - Florenzi : 'L'obiettivo è ripeterci in Champions - il sogno è fare meglio dello scorso anno' : Un inizio stagione non esaltante per la Roma , che nonostante i risultati non soddisfacenti in campionato si ritrova al sesto posto ad appena due punti di distanza dalla Lazio quarta. L'obiettivo ...

La ‘riserva’ Ilicic incanta - Duvan Zapata si riscopre goleador : così l’Atalanta tiene in vita il sogno Champions : E’ andata in scena la 19^ giornata del campionato di Serie A, turno che ha rilanciato prepotentemente l’Atalanta. Prestazione fantastica della squadra di Gasperini che ha dominato in lungo ed in largo su un campo difficilissimo e contro una squadra che gioca un grande calcio: il Sassuolo. Dopo la grande prestazione casalinga contro la Juventus, l’Atalanta si conferma anche in trasferta e rifila un 2-6 tennistico alla ...

Scaroni e gli obiettivi di Elliott : “abbiamo bisogno che il Milan torni in Champions” : Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha parlato a margine della festa di Natale del settore giovanile rossonero “Stiamo andando un po’ così così ma siamo quarti, abbiamo bisogno che il Milan torni in Champions“. Lo dice il presidente del Milan, Paolo Scaroni, commentando il momento della squadra di Rino Gattuso. “Dobbiamo cercare di restare quarti, questo è l’importante“, aggiunge Scaroni a margine ...