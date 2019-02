5G | la risposta Usa all' avanzata cinese si chiama Cisco

Ryan Adams accusato di molestie sessuali in un’inchiesta del New York Times - la risposta : “Dettagli fuorvianti” : Un'inchiesta del New York Times ha dipinto un Ryan Adams accusato di molestie sessuali da sette donne, più una minorenne. Il lungo articolo è stato pubblicato il 13 febbraio e ha descritto un presunto lato oscuro del cantautore statunitense, che dietro la sensibilità espressa nei suoi brani e nelle interviste nasconderebbe una parte diabolica in grado di distruggere la personalità e la carriera delle persone. Adams, secondo le testimonianze ...

Sanremo 2019 - Achille Lauro sotto accusa : arriva la risposta Rai a Striscia la Notizia : Sanremo 2019, Striscia la Notizia accusa Achille Lauro: scoppia il caso al Festival Striscia la Notizia continua la sua battaglia contro Sanremo 2019, ma la Rai regge il colpo e anche oggi è arrivata una risposta in conferenza stampa. Valerio Staffelli è in terra ligure per consegnare i suoi tapiri. Dopo le polemiche sul direttore […] L'articolo Sanremo 2019, Achille Lauro sotto accusa: arriva la risposta Rai a Striscia la Notizia proviene ...

La Ferragni sexy sui social - l’accusa degli utenti : “manchi di rispetto a tuo figlio e tuo marito” - la risposta di Chiara li distrugge [FOTO] : Chiara Ferragni in intimo sui social: alcuni utenti non ci stanno e criticano pesantemente la fashion blogger che gli risponde per le rime Ogni qualvolta Chiara Ferragni posta sui social foto in cui appare sexy, i follower ci vanno giù pesante. La fashion blogger cremonese qualche ora fa ha pubblicato su Instagram degli scatti in cui si mostra in intimo rosso in pose sensuali. A questo punto l’ira di alcuni utenti si è scatenata ...

Inf - Putin : Dispiegheremo missili solo in risposta a mosse simili Usa : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Fausto Brizzi assolto - la risposta delle Iene che non si scusano : "Per noi non finisce qui" : Fausto Brizzi non è un molestatore. Il tribunale ha archiviato le accuse contro di lui. Eppure Le Iene, che per prime avevano diffuso la voce e il fango (a questo punto, si può chiamare così) tutto fanno tranne scusarsi. Il gip di Roma archivia le accuse di violenza sessuale su tre donne contro il r

Cuccarini-Parisi - continua il botta e risposta al vetriolo. Heather : “Un americano - ovunque viva - paga le tasse in Usa. Ah saperlo? Ora lo sai!” : Il botta e risposta al vetriolo tra Heather Parisi e Lorella Cuccarini non accenna a trovare una conclusione. “Ci sono, in ordine rigorosamente di importanza, ballerine d’étoile, ballerine soliste e ballerine di fila e, da oggi, anche ballerine sovraniste. O forse no, solo sovraniste. H*”, aveva twittato la Parisi a commento di un’ intervista rilasciata dalla collega, “nemica non amatissima”, sul settimanale Oggi. E la ...

Chiofalo accusato di strumentalizzare la sua malattia - la risposta della madre : 'Vergogna' : La madre di Francesco Chiofalo si è esposta sul web per rispondere a chi ha accusato suo figlio di aver strumentalizzato la sua malattia per acquisire follower. Il personal trainer romano è stato sottoposto ad un intervento di microchirurgia al cervello per l'asportazione di un tumore. Il ventinovenne ha subito una delicata operazione durata diverse ore che avrebbe potuto anche comportare gravi danni cerebrali. La signora Chiofalo ha ...

'STANCO DI POLITICI INCOMPETENTI' : VIRALE LO SFOGO DEL CHIRURGO/ Pisa - risposta da Ragusa : 'Io più fortunato' : Pisa, trapianti a Capodanno: CHIRURGO 'fiero ma stanco'. Il post di Daniele Pezzati diventa VIRALE: 'POLITICI incompetenti non riconoscono il sacrificio'.