Spataro contro Renzi | L' idea di giustizia a orologeria è assurda

Dl sicurezza - magistrati Area Dg contro la norma di Salvini : “Un lungo tweet”. Spataro : “Terroristi sui barconi? Balle” : “Il decreto sicurezza è un lungo tweet” afferma il procuratore generale della Corte di Appello Roma intervenuto al convegno “Decreto sicurezza , aspetti giuridici e profilo di compatibilità costituzionale” delle toghe progressiste di Area Democrazia per la Giustizia. “Si accomuna immigrazione a sicurezza ed è molto grave – ha continuato Salvi – e non si investe sull’integrazione dei richiedenti asilo. Ma visto ...

Perché il Csm ha deciso di 'assolvere' Salvini dopo lo scontro con Spataro : Non ci sarà alcuna pratica a tutela, perché "le espressioni adoperate dal ministro dell'Interno non appaiono costituire critica all'esercizio della funzione giurisdizionale", la cui indipendenza non è quindi stata lesa. Così il Csm chiude lo scontro tra Matteo Salvini e Armando Spataro, magistrato 'simbolo' della lotta al terrorismo che fino al 17 dicembre scorso - giorno in cui è ...