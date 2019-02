: #Siria Ong: 'Cade l'ultima roccaforte dell'Isis' #Baghuz - Agenzia_Ansa : #Siria Ong: 'Cade l'ultima roccaforte dell'Isis' #Baghuz - TelevideoRai101 : Ong,Siria: 2500 bimbi in campi profughi - Katastrofika_83 : @ACrapttell @moroni_mike Quindi gli scafisti sono dei nobili che salvano vite umane? In Siria c'è stata, ed è in co… -

Più di 2.500 bambini stranieri,provenienti da 30 Paesi, e di cui 1.100 sono arrivati soltanto in gennaio dall'ultima sacca di territorio controllato dall'Isis, sono in tredel nord-est della. Lo denuncia Save the Children che spiega che queste centinaia di bambini, di cui 38 non accompagnati, sono fuggiti a ondate successive nel 2017 via via che le Forze democratichene riconquistavano territorio allo Stato Islamico. L'Ong esorta la comunità a farsene carico "prima che sia troppo tardi".(Di giovedì 21 febbraio 2019)