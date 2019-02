Inps | Nori sarà il vice di Tridico La Lega punta sul supertecnico

Inps : intesa su Tridico presidente - 'no' da Nori vice : Ci sarebbe l'accordo nel governo per la presidenza dell'Inps sul nome di Pasquale Tridico , ma sulla vicepresidenza a Mauro Nori sarebbe lo stesso ex dg dell'istituto a non essere disponibile ad ...

Boeri : ecco perché non ho voluto confermare Nori come dg dell’Inps : Caro Direttore,l’articolo sull’Inps di sabato 16 febbraio riporta diverse informazioni incomplete. Primo punto: non fu Mauro Nori a mettere a mia disposizione il suo mandato quando fui chiamato alla guida dell’Inps. Il suo contratto era stato prorogato e sarebbe scaduto nei giorni del mio insediamento. Fui io a chiedere al governo di darmi tempo pe...

Inps : probabile accordo M5S – Lega su Nori Presidente : Il 16 febbraio scade ufficialmente il mandato dell'attuale Presidente dell'Inps Tito Boeri. È quindi necessario, per il corretto funzionamento dell'Ente previdenziale, che venga nominato dal Governo un nuovo Presidente. Dalle indiscrezioni pubblicate da vari organi di stampa, come i due quotidiani romani, "La Repubblica" e "Il Messaggero" il M5S e la Lega di Matteo Salvini avrebbero trovato un accordo di massima sul nome di Mauro Nori ...

Mauro Nori all'Inps - Lega frena. M5s : "Notizia da pensionare" : CHI E' Nori - Nori, 57 anni, attualmente è consigliere del ministro dell'Economia, Giovanni Tria. E' stato direttore generale dell'Inps ed è profondo conoscitore della macchina della previdenza. Il ...

Inps - Nori verso nomina? Ma Lega-M5S : no : 14.46 Circola il nome di Mauro Nori come prossimo commissario dell'Inps. Secondo quanto si apprende, c'è l'accordo politico tra la Lega e M5S per la nomina. Il decreto interministeriale dovrebbe arrivare nelle prossime ore dato che domani scade il mandato dell'attuale presidente dell'istituto, Tito Boeri. Una volta nominato il CdA, Nori dovrebbe diventare presidente. Ma il sottosegretario leghista Durigon smentisce le indiscrezioni: "Ancora ...