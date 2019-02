Il MIT adotta speciali etichette RFID per rendere i robot più veloci e precisi

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) I ricercatori del Massachusetts Institute of Technology Media Lab e del Signal Kinetics Research Group sono riusciti ausati in ambito industriale piùgrazie all’impiego di una speciale tecnologia(Identificazione a Radio Frequenza). Si tratta delleadesive spesso usate nei negozi per prevenire furti o leggere i prezzi alla cassa. I ricercatori le hanno impiegate per attivare una comunicazione tempestiva e precisa fra ie i prodotti con cui devono interagire.La soluzione è stata battezzata TurboTrack e ha permesso di localizzare oggetti entro 7,5 millisecondi, con un errore inferiore al centimetro. Un risultato talmente buono che potrebbe persino rimpiazzare la visione artificiale di cui sono dotati al momento i, che è meno efficiente.Crediti: MITPer capire l’importanza di questo risultato bisogna ...