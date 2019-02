Centenario della morte del veronese inventore del motore a scoppio

Centenario della Salernitana - progetto di logo e video affidato ai ragazzi del Sabatini Menna. : ... il parlamentare Pd, Piero De Luca , il Presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese, l'assessore all'Ambiente e allo Sport Angelo Caramanno e l'assessore alle Politiche Giovanili e all'...

BiCentenario della nascita di Gaetano Chierici - al via 'Il Continente buio' : ... speleologo del Gsb-Usb di Bologna, fotografo naturalista e documentarista, che insegnerà tecniche e metodi per documentare gli esseri che popolano il mondo sotterraneo. Mercoledì 27 febbraio sarà la ...

In ricordo di Giulio Andreotti per il Centenario della nascita. : Tutti lo abbiamo conosciuto leggendo libri di storia e seguendo i tg in tv che davano notizie di uno dei grandi statisti italiani nel mentre della sua attività politica nazionale e internazionale. ...

Torino - il francobollo per Valentino Mazzola nel Centenario della nascita : ... in primo piano sulla sagoma di un toro in posizione rampante presente nello stemma del Grande Torino, la squadra di calcio riconosciuta come una delle più forti al mondo nella seconda meta' degli ...

Torino - da Pulici a Lentini : che festa per il Centenario della nascita di Valentino Mazzola! : Torino - Entrerebbe in campo con il solito incedere e lo sguardo fiero, Valentino Mazzola . La fascia di capitano al braccio, le maniche della maglia granata ancora abbassate, in attesa di un segnale.

Pupi Avati - un film su Dante per il settimo Centenario della morte : Il regista Pupi Avati sta progettando un film, destinato al cinema e alla tv, incentrato sulla vita di Dante Alighieri, in vista del settimo centenario della morte del Sommo Poeta, che cadrà nel 2021. ...

Andreotti celebrato in Senato per il Centenario della nascita. Un falso storico vergognoso : Se scrivi di Robespierre puoi esaltarne alcune qualità, ma non puoi non evidenziare che mandò molti alla ghigliottina e finì egli stesso ghigliottinato. Non puoi. Se lo fai costruisci un falso storico. Ecco, un falso di questo tipo è stato costruito nel centenario della nascita di Giulio Andreotti. Le celebrazioni – con schiere di politici, giornalisti, artisti, nani e ballerine – hanno esaltato lo “statista” e oscurato, come fatto ...

BiCentenario della nascita della Regina Victoria - 1819-2019 - - Gran Bretagna. Una moneta da 1$ delle Isole Vergini Britanniche ricorda l'... : In esso, la bellezza della principessa, salvata da San Giorgio, il quale uccise il drago, che la minacciava, attirò l'attenzione d'un leone, che divenne suo amico e protettore. Una, rappresenta la ...

Brugherio - addio a Edoardo - Centenario e storico componente della banda : La sua morte è stata annunciata dal corpo musicale San Damiano Sant'Albino del quale era stato uno storico componente Aveva 101 anni e i 100 li aveva festeggiati con un concerto ad personam a casa sua ...