Bimba muore schiacciata dal televisore | condannata la madre per omicidio colposo

Australia - Bimba di 9 anni muore di infarto : per i medici era soltanto ansia : Una brutta vicenda arriva dall'Australia, precisamente da South Auckland, dove una bambina di soli 9 anni è deceduta lo scorso 8 febbraio a causa di un infarto improvviso. Secondo quanto riportato dalla stampa nazionale Australiana, la bambina, da circa un anno almeno, lamentava un senso di bruciore al petto e tachicardia. Nonostante tutto, i medici avevano fornito la loro diagnosi, rivelatasi poi sbagliata, e hanno informato i familiari che si

Cesena - tragedia in un baby parking : muore Bimba di 6 mesi : Sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta, ma per i medici si tratterebbe di un caso di "morte in culla", un decesso dunque per cause naturali. La piccola è stata trasportata in ambulanza da un baby parking di San Mauro in Valle all'Ospedale Bufalini di Cesena: arrivata intorno alle 10.30 del mattino, è morta due ore dopo.

Pensano sia un'infezione all'orecchio ma è meningite : Bimba di 10 anni muore nel giro di 72 ore : Abbigayle Dipietro è morta nel giro di tre giorni a causa di una forma aggressiva di meningite batterica che i medici avevano inizialmente scambiato per una infezione all'orecchio. La piccola, di soli 10 anni, era stata portata al pronto soccorso a causa di forti dolori all'orecchio, poi la situazione è precipitata: "Il suo sogno era quello di diventare un veterinario. Era l'anima più pura che abbia mai conosciuto".

Dopo 40 giorni muore la madre della piccola Emily - la Bimba vittima di un incidente sullo slittino : È morta all'ospedale di Modena, Dopo 40 giorni di agonia, Renata Dyakowska, madre di Emily Formisano, la bimba di otto anni morta il 4 gennaio per un incidente con lo slittino sulle piste del Corno del Renon, in Alto Adige. La donna, 38enne di Reggio Emilia, di origine polacca, era stata trasferita, a fine gennaio, nella terapia intensiva del Policlinico di Modena, sia per ottenere un riavvicinamento a casa sia per le specifiche ...

Sembrava semplice influenza - Bimba di 4 anni muore per polmonite in ospedale : Inizialmente i familiari credevano si trattasse di una semplice influenza da poter curare a casa, quando si è aggravata l'hanno portata in ospedale ma la bimba è morta pochi giorni dopo. Il dolore dl padre: "Mi sento come se avessi fallito perché non ho ancora 30 anni e sto per seppellire la mia bambina"

Caserta - Bimba di nove mesi muore dopo una crisi respiratoria : disposta l'autopsia : È deceduta a soli nove mesi di vita e la sua morte ha gettato la comunità di Sessa Aurunca, piccolo comune della provincia di Caserta, nel più profondo dello sconforto. Si tratta di una bimba di origine ghanese, che ha perso la vita dopo una crisi respiratoria, la quale si è rivelata fatale e non le ha lasciato alcuno scampo. Secondo quanto riferisce il noto sito Fanpage.it, infatti, nonostante sia stata trasportata e soccorsa immediatamente

Bimba ha una sospetta sepsi : ospedale la rimanda a casa e la piccola muore 2 giorni dopo : La figlia di 15 mesi con la febbre altissima, la corsa all'ospedale, la spasmodica attesa del responso dei medici e un tarlo nella testa: e se fosse sepsi ? Samantha McNeice, 31enne di Whiston, in

Bimba di 15 mesi muore di sepsi. Il dolore dei genitori : "I medici non ci hanno ascoltato" : La piccola Evie Crandle, una Bimba di quindici mesi, è morta il 16 aprile dello scorso anno di sepsi due giorni dopo che i suoi genitori l'avevano portata in ospedale e i medici l'avevano rimandata a casa con farmaci per abbassare la febbre.

Caserta - Bimba di 9 mesi muore in ospedale : disposta l'autopsia : La Polizia sta effettuando accertamenti sulla morte di una bimba di nove mesi di nazionalità ghanese, avvenuta all'ospedale San Rocco di Sessa Aurunca. La piccola è giunta al

Napoli : giovane papà muore a 35 anni per infarto - lascia una Bimba piccola : Quanto accaduto nelle scorse ore nella provincia di Napoli è una vera e propria tragedia, in cui a perdere la vita è ancora una volta una giovane persona. In particolare, si tratta del professionista Salvatore Visone, un uomo titolare di un'agenzia di servizi, di appena trentacinque anni originario dei noti Quartieri Spagnoli della città partenopea. Secondo quanto si apprende dal noto sito Napoli Today, infatti, il giovane papà era molto

Non respira più in culla - Bimba di 7 mesi muore dopo il ricovero : "Colpa di un rigurgito" : La piccola di Grumolo delle Abadesse era stata ricoverata d'urgenza mercoledì sera dopo che i genitori l'avevano trovata cianotica nella sua culla. Sembrava dormisse ma in realtà non stava respirando. I medici dell'ospedale San Bortolo hanno tentato in tutti i modi di tenerlo in vita, ma stamattina la bimba è deceduta.