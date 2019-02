10 dritte salva buoni propositi

vanityfair

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) Scegli un solo obiettivo. Less is moreStop alla ricerca di unicorniFai un planning preciso e fissa le scadenzeCerca un sostegnoPremiatiButtati con coraggioFai un passo alla volta cominciando dalle piccole abitudiniNon guardare gli altriFa chiarezzaDivertiti!Abbiamo tutte in mente la scena di Bridget Jones che inizia a stilare la lista deiper il nuovo anno: bere di meno, smettere di fumare e riuscire a mantenere gli obiettivi del nuovo anno. Soddisfatta del suo planning si accorge in quel momento… Ops, di avere tra le mani un bicchiere pieno e una sigaretta. Ecco, la verità è che siamo un po’ tutte Bridget Jones. Ci prefiggiamo ogni volta di: uscire di più (sai che in Inghilterra è nato il Ministero della Solitudine, voluto da Theresa May per affrontare una condizione, la solitudine casalinga, che interessa 9 milioni di persone?),re il Pianeta (ricorda il 22 ...