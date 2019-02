Un gruppo in Ue con i grillini Ma M5S chiude la porta a Borghi | Le

Casarano - consigliere comunale M5S lascia il gruppo in polemica sul voto "salva Salvini" : Sfogo e solidarietà da ogni parte dopo l"amaro sfogo, sulla sua pagina Facebook, di un consigliere comunale Cinque Stelle dopo le sue dimissioni a margine della scelta del movimento di non far processare il Ministro all"Interno. Solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso dopo una serie di delusioni che allontanano non solo gli elettori ma anche dirigenti della prima ora poi eletti anche rappresentanti del popolo. La strategia Cinque Stelle? ...

Caso Diciotti : gruppo Zaia - da 52mila grillini conferma quanto sancito da popolo italiano : Venezia, 19 feb. (AdnKronos) - “Noi lo sapevamo già, ma oggi possiamo dire che anche i 5 stelle confermano quanto il popolo italiano aveva già chiaramente espresso presso i nostri gazebo tre settimane fa: Salvini non merita alcun processo”. Commenta con queste parole la CapoGruppo Silvia Rizzotto (Z

Salvini alle prese con la formazione del 'gruppone' sovranista in Ue : probabile iniziativa a Strasburgo a marzo : Nel giorno del verdetto di Rousseau sul caso Diciotti, sulla scrivania di Matteo Salvini planano i 'confortevoli' sondaggi europei messi insieme dall'Europarlamento: assegnano 27 eurodeputati alla sua Lega, dopo le europee di maggio. Non è una novità. Da molto i sondaggi sono favorevoli a Salvini e poi questi dati fanno riferimento a rilevazioni nazionali della prima settimana di febbraio. Il trend comunque sembra questo e, man ...

Pomigliano - Di Maio al gruppo Leonardo : "Sosterremo il progetto con 130 milioni" : Visita del premier Cone e del vicepremier allo stabilimento in provincia di Napoli. Inaugurato il campus con la Federico II

Ue - il gruppo del Ppe della Commissione Sedec incontra la stampa : ...45, a Palermo, allo Steri, sede del Rettorato Palermo - Il gruppo del Partito Popolare europeo - Commissione Sedec , Politica sociale, istruzione, occupazione, ricerca e cultura, del Comitato europeo ...

Protezione Civile : martedì nuovo incontro del “gruppo clima” : È in programma nella sede operativa del Dipartimento della Protezione Civile, il prossimo 19 febbraio, un nuovo incontro del ”Gruppo Clima”, gruppo tecnico-scientifico istituito dal Dipartimento nel 2007 e composto da rappresentanti di Aeronautica Militare, Ispra, Istituto di Biometeorologia del Cnr-Ibimet, Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima Cnr-Isac, dell’Arpa-Simc della Regione Emilia-Romagna e del Crea ...

'Ora Tocca a Noi' : Livia Dell'Anna lascia il gruppo consiliare : Nel comunicato si parla di 'numerosi tentativi volti a ricucire i rapporti e a riportare questa esperienza politica in un'ottica di condivisione e reciproco confronto, a cui nessun componente del ...

«Chi mi ha messo in questo gruppo?» : WhatsApp dice (finalmente) addio alle conversazioni multiple indesiderate : Non polemizzareNon parlare con una sola personaEvita i temi spinosiNon scrivere a orari improbabiliTrova la giusta misuraNon postare inutili cateneContieni i messaggi vocaliSii sinteticoNon unire perfetti sconosciutiCongedati sempreRispondete citandoI gruppi pubbliciÈ capitato a tutti almeno una volta. Ti stai godendo un buon libro o il piacere di una passeggiata e il telefono vibra. «Tizio X ti ha appena aggiunto al gruppo Y», recita la ...

Europee - Di Maio presenta i primi alleati con cui costituire nuovo gruppo europeo : Dopo le canzoni accusate di insultare le religioni, Kukiz, un passato anche nel cinema, si è dedicato alla politica spostandosi via via sempre più a destra: alle presidenziali del 2005 ha lavorato ...

Autonomia : gruppo Zaia - fase tecnica conclusa - o si chiude l'accordo - o chiude il governo : Venezia, 15 set. (AdnKronos) - “Entro il 15 febbraio ci eravamo presi l'impegno di licenziare il testo base, e cosi è stato. Ora il Movimento 5 Stelle deve concludere quanto da noi iniziato, ovvero la firma definitiva sull'Autonomia del Veneto. Perché, viceversa, sul governo calerà il sipario”. Con

Messi socio del gruppo Kosmos - Piquè conferma : Messi Gruppo Kosmos – Il difensore centrale del Barcellona, Gerard Piquè, ha presentato assieme a David Haggerty, presidente dell’Itf, la nuova Coppa Davis. Come riporta “La Gazzetta dello Sport”, il calciatore spagnolo ha rivelato che anche il compagno di squadra Lionel Messi è un socio della Kosmos, la società che ha comprato i diritti per […] L'articolo Messi socio del Gruppo Kosmos, Piquè conferma è stato realizzato da Calcio e ...

Elezioni Gricignano " Lettieri : ''Saremmo lieti di intraprendere un confronto col gruppo IdeeInComune sui temi politici che interessano ... : ' In virtù della discussione politica avviata nel corso delle riunioni precedenti con gli altri alleati, ed in virtù dei punti programmatici posti alla base dell'accordo saremmo lieti di poter ...

gruppo FCA - Rinnovato l'accordo con PSA per i veicoli commerciali : I gruppi FCA e PSA hanno firmato un accordo per prolungare fino al 2023 la collaborazione nella produzione di veicoli commerciali leggeri nello stabilimento Sevel di Atessa, in provincia di Chieti. La joint venture, in essere da quasi 40 anni e in scadenza nel 2020, prevede inoltre il coinvolgimento dei marchi Opel e Vauxhall oltre alla Fiat, alla Citroën e alla Peugeot.Aumenterà capacità produttiva. Il rinnovo della partnership ...

gruppo Oleario Portaro - con contratto di sviluppo nuovo impianto in Calabria : Roma, 13 feb. (Labitalia) - Un impianto di produzione, stoccaggio e imbottigliamento di olio di ol[...]