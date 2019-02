NBA – L’umiltà di Nowitzki | “non sono l’europeo più forte di sempre”

sportfair

(Di martedì 19 febbraio 2019) Dirkha spiegato di non considerarsi il giocatore europeo piùdi sempre: il tedesco dà grande merito della sua carriera ad altri suoi predecessori dal vecchio continente Una carriera ventennale passata interamente con la maglia dei Mavericks. Una delle ultime bandiere non solo del basket NBA ma anche dell’intero sport mondiale. Un’istituzione della palla a spicchi arrivata agli sgoccioli della sua strepitosa carriera. Dirkè questo e molto altro. Il tedesco è considerato da molti come il miglior cestista europeo che abbia messo piede in NBA, ma la leggenda di Dallas non sente suo questo appellativo. Con molta umiltà, intervistato dal sito dei Mavericks,ha spiegato: “cicosì tanti grandi giocatori che hanno avuto un impatto sulla NBA, a cominciare da Detlef Schrempf, tedesco come me; Toni Kukoc; Vlade Divac e Drazen Petrovic, che purtroppo non ...