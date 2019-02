Legge voto, ok Senato a ddl collegi

: Le porcherie che ho ricevuto sono state infinite. Mi hanno espulso dal Parlamento, anche con il voto della sinistra… - berlusconi : Le porcherie che ho ricevuto sono state infinite. Mi hanno espulso dal Parlamento, anche con il voto della sinistra… - petergomezblog : Voto Abruzzo: alle 19 affluenza al 43%. Salvini twitta chiedendo il voto a urne aperte”. Tav Pescara Roma tra i tem… - masechi : ??Il centrodestra e i partiti della Catalogna affondano il governo Sanchez. Bocciato in aula il bilancio. Spagna ver… -

Via libera dell'aula delal ddl sui,che riforma in parte le regole elettorali per le Camere per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari. Il provvedimento ha incassato 136sì, 101 no e nessun astenuto. Ora il testo passa alla Camera.(Di martedì 19 febbraio 2019)