Il successo di Mahmood | da Marsala a Sanremo

Sanremo - Mahmood rivela un sms ricevuto da Matteo Salvini : 'Goditi il tuo successo ' : A diversi giorni dalla messa in onda della diretta finale del Festival di Sanremo 2019, sembra che non si parli d'altro. Il vincitore della sessantanovesima edizione della kermesse musicale, Mahmood , è tornato al centro dell'attenzione mediatica, per via della divulgazione del contenuto di uno scambio di SMS avvenuto tra il cantante di origini italo-egiziane e il ministro dell'interno, Matteo Salvini . Mahmood strumentalizzato contro Matteo ...

Mahmood sta male e non si presenta a Sanremo Young : ecco cosa è successo : Mahmood sta male: non si presenta come ospite a Sanremo Young Mahmood sta male e non si presenta a Sanremo Young. L’ultimo vincitore del Festival della canzone Italiana di Sanremo era stato annunciato, insieme all’attore americano John Travolta, come uno degli ospiti speciali della prima puntata del teen talent di Raiuno. Proprio dal teatro Ariston […] L'articolo Mahmood sta male e non si presenta a Sanremo Young: ecco cosa è ...