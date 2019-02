Il Comune che aiuta chi non riesce a pagare l' affitto 

Industria Ue - Berlino e Parigi per piattaforma Comune - per Le Maire interesse anche da Italia : Francia e Germania hanno siglato oggi un'intesa mirata al rilancio di una nuova politica Industriale a livello europeo, che aiuti sia Parigi sia Berlino a far fronte alla concorrenza internazionale.

Bordoni : Comune incassa circa 9 milioni con multe ma non rinveste per buche : Roma – “#Bastabuche, il Comune di Roma rastrella ogni anno dagli automobilisti qualcosa come 9 milioni di euro di sole multe piazzando autovelox a ogni pie’ sospinto tappezzando la Capitale con una punta di criticita’ tra la Cristoforo Colombo e la Via del Mare dove peraltro e’ facile prendere multe in quanto i limiti di velocita’ sono a 50 Km. h”. “In sostanza una sorta di pedaggio per gli ...

SANTA MARIA CAPUA VETERE " App del Comune ECCO LE FINALITA' Affondo della maggioranza contro il M5S : critiche strumentali da chi dovrebbe ... : ... i consiglieri Cauli ed Alfano si limitino ad un intervento di natura politica che offusca quello che è l'obiettivo primario di questa azione".

Parcheggi Assisi - il Comune scongiura l'aumento delle tarriffe : Un altro vantaggio l'amministrazione lo ha riservato agli studenti universitari del corso di laurea economia del turismo che pagano 40 euro per l'abbonamento annuale. "La decisione " ha detto il ...

Milano. Comune : definita la manovra che verrà approvata in Giunta entro febbraio : La Giunta comunale di Milano ha condiviso oggi gli elementi principali della manovra di Bilancio 2019-2021. Il documento verrà approvato

"Nell'Ue - eccessi verbali che non dovrebbero aver posto nella nostra casa Comune". Mattarella in campo contro i litigi nell'Unione : "Condivido le Sue preoccupazioni riguardo al clima che si registra talvolta oggi in Europa. Constato, infatti, anch'io un inasprimento dei toni, una minore considerazione per le opinioni altrui, eccessi verbali che non dovrebbero aver posto nella nostra comune casa europea". Firmato Sergio Mattarella. Il presidente della Repubblica risponde così al presidente sloveno Borut Pahor che gli aveva scritto dopo le parole di Antonio Tajani nel ...

"Sembrava fosse nichel pregiato e invece era..." - il Comune di Roma vittima di una truffa da 55 milioni di euro : Il Comune di Roma ha messo a bilancio il valore presunto del "tesoretto" che in realtà non varrebbe più di 40mila euro

Elezioni Gricignano " Lettieri : ''Saremmo lieti di intraprendere un confronto col gruppo IdeeInComune sui temi politici che interessano ... : ' In virtù della discussione politica avviata nel corso delle riunioni precedenti con gli altri alleati, ed in virtù dei punti programmatici posti alla base dell'accordo saremmo lieti di poter ...

Cybersecurity 2019 - le minacce e i problemi per il mondo aziendale ma anche per lutente Comune : ...i casi di sextortion Aziende B2B Le reti domestiche utilizzate per il lavoro da remoto faranno crescere i rischi di subire un attacco Ci sarà la prima grande sanzione GDPR Eventi di cronaca come le ...

Anche sulla difesa del copyright l'Europa non ha una politica Comune : In senso geopolitico ed economico è forse il peggiore segnale di crisi da offrire al resto del mondo, in un momento storico in cui la Silicon Valley, da un lato, e la Cina, dall'altro, avanzano a ...

“Lazzarone” : un’offesa ai napoletani che è diventata un’ingiuria Comune : Alcune parole nascono con intenti spregiativi diretti verso specifici gruppi di persone, ma col passare dei decenni vengono ripulite e astratte. Vediamo il caso di "lazzarone": coniato durante la dominazione spagnola a dileggio dei popolani napoletani inclini alle rivolte, in italiano si è ricavato lo spazio di un'ingiuria che si può rivolgere a chiunque.Continua a leggere

Titolo del piatto : "Aprica a km 0" Chef Raggi lo dona al Comune : Un piatto che attinga dalla tradizione culinaria della Valtellina, ma che faccia distinguere Aprica. E, soprattutto, un piatto che, inventato da uno Chef di tutto livello - Thomas Raggi del Gimmy's ...

Vandali ed estintori. Ancora un blitz al parcheggio del Comune. Ma questa volta c'erano le telecamere : SAN BENEDETTO DEL TRONTO Vandali Ancora in azione nel parcheggio che si trova sotto il palazzo comunale di San Benedetto. I teppisti questa volta hanno vuotato un solo estintore creando i soliti ...

Comune di Napoli : uffici vuoti - segreterie politiche piene : Mentre negli uffici del Comune di Napoli è allarme per la carenza di personale, nel palazzo del Consiglio di via Verdi c'è abbondanza di distaccati presso i gruppi. Chi sono i distaccati? Dipendenti ...