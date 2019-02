Il cine-concerto di Titanic a Milano per 2 giorni a maggio | prezzi dei biglietti in

optimaitalia

(Di martedì 19 febbraio 2019)Ildi, in anteprima assoluta a. Due, tre spettacoli: ildisarà al Teatro degli Arcimboldi venerdì 10alle ore 20.00 e sabato 11per un doppio appuntamento, alle ore 15.00 e alle ore 20.00.Iper assistere allo spettacolo sono già disponibili in prevendita su TicketOne, online, via call center e nei punti vendita autorizzati. Ivanno dai 33 euro per il ponte G agli 85,50 euro per un posto nella poltronissima VIP del Ponte A con Early Bird fino all'8 marzo.Lo spettacolo deldiconsiste nella proiezione del film una sta definizione in lingua italiana con l'accompagnamento musicale eseguito dal vivo dall'Orchestra Italiana delma.L'idea di Titnic Live nasce da Avex Classics International e Forum Music Village, in collaborazione con l’Orchestra Italiana ...