Francia,Macron visita cimitero ebraico

Il presidente francese,, si recherà in Alsazia dove 80 tombe di un, a Quatzenheim, sono state profanate. E'l'ultimo episodio di una recrudescenza di atti a sfondo antisemita nel Paese. Subito doposi recherà con i presidenti delle due Camere, Larcher e Ferrand, al Memoriale della Shoah a Parigi, per "esprimere solidarietà alla comunità ebraica". In serata manifestazione contro l'antisemitismo: l'ultimo rapporto vede i casi di intolleranza agli ebrei in aumento del 74%.(Di martedì 19 febbraio 2019)