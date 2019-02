Formula 1 | test Barcellona | classifica Day-2 Leclerc leader

Formula 1 - test di Montmelò : Charles Leclerc chiude davanti a tutti nel day 2 : Si è da poco conclusa sul circuito di Montmelò (Barcellona, Spagna) la seconda giornata di test pre-stagione di Formula 1. Come già accaduto nel corso del primo giorno di test, dominato da Sebastian Vettel, anche oggi (martedì 19 febbraio) è una Ferrari a dettare il ritmo. Nel day-2 ha brillato infatti il monegasco Charles Leclerc, neo acquisto della scuderia di Maranello, che ha ottenuto il miglior tempo. I risultati del day-2: Leclerc davanti, ...

Formula 1 - Ricciardo sui primi testi con Renault : 'Peccato per il DRS - ma impatto buono' : "Non tante differenze rispetto al passato. Sto bene nella macchina, la seduta, lo sterzo e tutte le funzioni. Direi tutto ok". Così Daniel Ricciardo ha commentato i suoi primi test sulla Renault RS 19 ...

Formula 1 2019 - test Barcellona : Leclerc in pista e tutte le FOTO della seconda giornata : La seconda giornata di test in Catalogna ha segnato il debutto ufficiale di Leclerc sulla Ferrari SF90. Prima volta sull'Alfa Romeo Racing anche per Giovinazzi. Il rookie Norris sulla McLaren e tutte ...

Formula1 Montmelò test - Leclerc una scheggia; bene pure Giovinazzi : La Ferrari continua a piacere. In cima alla lista dei tempi a metà della seconda giornata di lavoro a Montmelò c'è infatti la SF90 guidata da Charles Leclerc, che in mattinata ha esordito a bordo del ...

Formula 1 : Vettel vola nella 1giornata di test a Barcellona : Al mattino il quattro volte campione del mondo è stato protagonista di un testacoda senza conseguenze. Il suo lavoro è stato produttivo e rivedremo Seb in pista mercoledì, visto che domani toccherà ...

Test di Formula 1 - debutto 'super' per la Ferrari con Vettel : Torino - La Ferrari va subito fortissimo nella prima mattinata di Test 2019. Sebastian Vettel ha fermato il cronometro sull'1'18''161 , due secondi più veloce rispetto al debutto di un anno fa, quando ...

Formula1 Montmelò - via ai test. Svelata l'Alfa Romeo ma Kimi va subito fuori : Ha atteso la prima mattinata della giornata inaugurale dei test prestagionali della F.1 al Montmelò per svelare il suo vestito definitivo e alle 8.25 circa la nuova Alfa Romeo Racing è stata mostrata ...

Formula1 Montmelò - iniziano i test. Svelata l'Alfa Romeo C38 : Ha atteso la prima mattinata della giornata inaugurale dei test prestagionali della F.1 al Montmelò per svelare il suo vestito definitivo e alle 8.25 circa la nuova Alfa Romeo Racing è stata mostrata ...

Formula 1 2019 - test di Barcellona in diretta su Sky Sport : Chiuse quasi tutte le presentazioni ufficiali - c'è solo l'Alfa Romeo Racing ancora da svelare - il Mondiale di Formula 1 comincerà a dare le prime accelerate con i test di Barcellona. Si comincia con la prima tornata di collaudi dal 18 al 21 febbraio, con Sky Sport che trasmetterà per la prima volta in diretta l'evento. Su SkySport.it tutte le giornate di test raccontate in tempo reale dal mattino con il Live Blog che vi ...

Formula1 Williams - falsa partenza : salta il primo giorno di test : Non è chiaramente l'ideale, ma nemmeno la fine del mondo: faremo il massimo per essere pronti per il primo GP stagionale". australia e test - Il mondiale di F.1 inizia il 17 marzo in Australia, a ...

Formula 1 2019 - test di Barcellona : calendario - orari e come seguirli in diretta su Sky : ... riparte da qui la caccia al 5 volte campione del mondo Lewis Hamilton. Ma questa sarà anche la prima occasione per vedere in pista tutte le nuove macchine e in azione le nuove coppie di piloti che ...

Formula 1 - I test invernali in diretta su Sky : Il Mondiale di Formula 1 2019 sta pian piano entrando nel vivo e lunedì 18 febbraio le monoposto scenderanno in pista per la prima volta a Barcellona, per il primo test collettivo della stagione. Sarà il canale Sky Sport F1 a coprire in diretta i test invernali dal Montmelò, trasmettendo le ultime quattro ore di ogni giornata sul canale 207 della pay-tv.Un nuovo esperimento. Già qualche anno fa si era provato a trasmettere parte dei test ...

Per la prima volta su Sky Sport F1 : live da Barcellona - i test pre stagionali di Formula 1 : Un palinsesto dedicato ai quattro giorni di test, per vivere a pieno l'anteprima di un Mondiale ricco di sfide e novità : riparte la caccia al 5 volte campione del mondo Lewis Hamilton, attese in pista le nuove monoposto, la curiosità sull'arrivo di Charles Leclerc in Ferrari e Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi in Alfa Sauber, gli occhi puntati sui debuttanti, ...