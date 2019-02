Diciotti,Giunta:no processo a Salvini

: #Diciotti: Giunta Senato dice no a processo per Salvini. Passa a maggioranza proposta del presidente Gasparri - TgLa7 : #Diciotti: Giunta Senato dice no a processo per Salvini. Passa a maggioranza proposta del presidente Gasparri - MediasetTgcom24 : Diciotti, la Giunta dice no al processo per Salvini - TgLa7 : #Diciotti: in Giunta iniziate dichiarazioni di #voto -

Laper le Immunità del Senato ha negato l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno Matteocon l'accusa di "sequestro di persona aggravato" per non aver fatto sbarcare per 5 giorni 177migranti dalla nave. I voti a favore della proposta del presidente dellaMaurizio Gasparri di dire no all'autorizzazione sono stati 16, 6 i contrari.(Di martedì 19 febbraio 2019)