Uomini e Donne news | Clarissa e Federico tornano in Italia? La confessione di lei

Uomini e donne - Andrea Dal Corso e l’appello a Teresa Langella dopo la scelta : Malgrado abbia detto di no a Teresa Langella che lo ha scelto come fidanzato nell’appuntamento in prima serata Speciale Uomini e donne: la scelta, Andrea Dal Corso sente il bisogno di chiarire con la tronista. Da quando è andata in onda la puntata lo sCorso venerdì 16 febbraio, infatti, il corteggiatore è stato preso di mira non solo da buona parte del web ma anche da alcuni ex protagonisti del programma che non hanno apprezzato il suo due ...

Andrea Dal Corso Rompe il Silenzio e Accusa Uomini e Donne! : Andrea Dal Corso risponde ai numerosi fan che lo Accusano. Il ragazzo vuole chiarirsi con Teresa Langella e non risparmia feroci critiche nei confronti di Uomini e Donne. Ecco le sue parole… Novità per quanto riguarda la scelta di Teresa Langella ed il relativo No di Andrea Dal Corso. In queste ore sono stati tantissimi i fan che non hanno apprezzato la decisione del corteggiatore, quella di non presentarsi alla festa in villa rifilando ...

Uomini e Donne - La Scelta : quando il trash straborda - la De Filippi si defila... : L'operazione Uomini e Donne - La Scelta, uno speciale tratto dal programma pomeridiano condotto da Maria De Filippi riguardanti le scelte finali di alcuni tronisti, praticamente in carica da inizio stagione (segno che la Scelta dei protagonisti, quest'anno, si è rivelata particolarmente azzeccata), è peculiare sotto tanti punti di vista.Il primo, sostanzialmente, riguarda i tempi di magra che Canale 5 sta vivendo per quanto concerne il ...

Uomini e Donne la scelta - Karina Cascella difende Teresa : l’attacco ad Andrew : Uomini e Donne la scelta, Karina Cascella contro Andrea Dal Corso: l’opinionista prende le difese di Teresa Langella Non si parla che de la scelta di Teresa Langella a Uomini e Donne in questi giorni. Il ‘no’ ricevuto da Andrea Dal Corso ha fatto molto arrabbiare i fan della tronista e, a dire la verità, […] L'articolo Uomini e Donne la scelta, Karina Cascella difende Teresa: l’attacco ad Andrew proviene da Gossip e ...

Uomini e Donne - Nilufar Addati in preda all’ansia : “Sono giornate toste queste” : Uomini e Donne, Nilufar Addati dopo Giordano Mazzocchi cambia vita e si trasferisce a Roma: “Ansia… sono giornate toste queste” Nilufar Addati dopo la fine della sua relazione con Giordano Mazzocchi ha lasciato la sua bella Napoli per trasferirsi a Roma, dove abiterà da sola. Non sappiamo se la scelta di cambiare vita sia una conseguenza […] L'articolo Uomini e Donne, Nilufar Addati in preda all’ansia: “Sono ...

Anticipazioni Uomini e donne - oggi : la replica della decisione di Teresa in onda su La 5 : La puntata speciale di Uomini e donne dedicata alla scelta di Teresa Langella ha conquistato per giorni l'attenzione dei telespettatori del programma. Nei giorni precedenti alla sua messa in onda, la curiosità era rivolta al nome del corteggiatore preferito e alla sua possibile risposta. Successivamente, si sono diffuse critiche e opinioni contrastanti in merito al 'no' di Andrea Dal Corso e al suo comportamento tenuto nel castello, dove ha ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Gemma rifiuta di nuovo Rocco? : Gemma Galgani si sfoga su Rocco Fredella a Uomini e Donne nuovo appuntamento con Uomini e Donne. Il programma condotto da Maria De Filippi tornerà oggi pomeriggio a partire dalle 14.45 su Canale5. La puntata odierna di UeD sarà dedicata al Trono Over. Gemma Galgani e Rocco Fredella saranno ancora protagonisti. La dama di Torino continuerà ad essere piena di dubbi? Gemma e Rocco avranno fatto un passo avanti nel loro rapporto? Le Anticipazioni ...

Anticipazioni Uomini e donne : Irene potrebbe essere la scelta di Luigi Mastroianni : Le scelte dei tronisti di Uomini e donne continuano ad attirare l'attenzione dei fan del programma, curiosi di conoscere il nome del preferito o preferita prima della messa in onda dello speciale su Canale 5. Già sappiamo che Teresa Langella ha incassato il 'no' di Andrea Dal Corso nella puntata serale dello scorso venerdì e che l'ex corteggiatore è stato attaccato da numerosi telespettatori oltre che da diverse persone del mondo dello ...

Uomini e donne - Dal Corso si rivolge a Teresa sui social e chiede di chiarire con lei : Lo speciale di Uomini e donne dedicato alla scelta di Teresa Langella continua ancora a far discutere, a due giorni dalla messa in onda. L'argomento più dibattuto dai fan del programma è il rifiuto di Andrea Dal Corso, avvenuto davanti a milioni di italiani senza dare una spiegazione vera e propria alla tronista. Diversi personaggi del mondo dello spettacolo hanno espresso pesanti commenti contro di lui, a partire da Giulia De Lellis per passare ...

Lucia Bramieri Fidanzata con Ex Cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne! : Lucia, nuora dell’ormai scomparso artista Gino Bramieri, ha dichiarato pochi giorni fa di essersi innamorata nuovamente. Lui ha avuto un’accesa discussione con Maria De Filippi a Uomini e Donne Over! Ecco chi è! Lucia Bramieri dopo aver partecipato al Grande Fratello, condotto da Barbara D’Urso, non ha mai nascosto la volontà di volersi innamorare ancora! Lucia Merisio, conosciuta al mondo dello showbiz per aver sposato ...

Uomini e Donne - Andrea Dal Corso vuole incontrare Teresa Langella : In Italia non si parla d'altro: da quando venerdì sera è andata in onda Uomini e Donne - La scelta, i social sono impazziti per l'assenza di Andrea Dal Corso, ragazzo prescelto dalla tronista Teresa Langella.Il ragazzo aveva spiegato le motivazioni del suo no al padre della donna, facendo infuriare Giulia De Lellis su Instagram. E sempre sul popolare social network, nelle ultime ore Dal Corso ha voluto chiarire la situazione: “Nonostante ...

Uomini e Donne : Andrea Dal Corso fa una proposta a Teresa Langella : Teresa Langella di Uomini e Donne riceve una proposta da Andrea Dal Corso Venerdì sCorso è andata in onda in prima serata su Canale 5 la scelta di Teresa Langella. E quest’ultima, come tutti sapranno, ha scelto Andrea Dal Corso, il quale ha detto no. Una risposta che l’ha fatto finire nell’occhio del ciclone perchè in tanti l’hanno accusato di aver sempre preso in giro la popolare tronista. Sarà davvero così? Chissà, ...

Uomini e Donne oggi - Rosa e Pietro dedica figlio e foto pancione : figlio Rosa e Pietro, la dedica dei futuri genitori Rosa e Pietro di Uomini e Donne hanno fatto una stupenda dedica al loro figlio. Non vedono l’ora di abbracciarlo. Durante le ultime interviste, hanno spiegato tutto quello che stanno facendo per accogliere nel miglior modo possibile il nascituro e che il matrimonio è stato rimandato […] L'articolo Uomini e Donne oggi, Rosa e Pietro dedica figlio e foto pancione proviene da Gossip e ...

Uomini e Donne gossip - Antonio Moriconi un messaggio per Teresa Langella? : Antonio Moriconi dopo la non scelta di Teresa Langella: un messaggio per lei? Antonio Moriconi torna sui social. Dopo la non scelta di Teresa Langella, l’insegnante di sci ed amico di un altro volto di Uomini e Donne, Giordano Mazzocchi, sta tornando piano piano a postare foto e stories nel suo profilo Instagram. Dopo la […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Antonio Moriconi un messaggio per Teresa Langella? proviene da gossip e Tv.