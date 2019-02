ilfogliettone

: Seconda denuncia per molestie contro nunzio in Francia - - ilfogliettone : Seconda denuncia per molestie contro nunzio in Francia - - giatav : RT @laperlaneranera: SOVVERSIVO è SALVINI? Mi auguro una Denuncia di tutto il Governo in carica, compreso i Sottosegretari per la frase: 'A… - laperlaneranera : RT @laperlaneranera: SOVVERSIVO è SALVINI? Mi auguro una Denuncia di tutto il Governo in carica, compreso i Sottosegretari per la frase: 'A… -

(Di lunedì 18 febbraio 2019) Unaper "aggressione sessuale" è stata presentata oggi a Parigiilapostolico in, mons. Luigi Ventura, 74 anni, già finito sotto inchiesta il mese scorso per lo stesso reato. Stando a quanto riportato oggi da Le Monde, la nuovaè stata presentata da Benjamin G., 39 anni, sostenendo di essere stato anche lui vittima di Ventura nel gennaio del 2018, nello stesso luogo e secondo "lo stesso modo di operare ben rodato" che hanno portato le autorità a avviare un'indagine sui fattiti dal sindaco di Parigi lo scorso gennaio.Venerdì scorso il quotidiano francese aveva riferito di quanto accaduto il 17 gennaio 2019, in occasione dei tradizionali auguri di inizio anno del sindaco di Parigi Anne Hidalgo alle autorità civili, diplomatiche e religiose, all'Hotel de Ville. Secondo Le Monde, il rappresentante diplomatico vaticano, in quanto ...