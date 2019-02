Porsche Design – Presentata la nuova linea SS 2019 della Eyewear Collection GALLERY

Huawei P20 Pro - Mate RS Porsche Design e Mate 20X si aggiornano con le patch di gennaio e qualche novità : Huawei ha dato il via al rilascio di nuovi aggiornamenti per Huawei P20 Pro, Huawei Mate RS Porsche Design e Huawei Mate 20X. Ecco le novità L'articolo Huawei P20 Pro, Mate RS Porsche Design e Mate 20X si aggiornano con le patch di gennaio e qualche novità proviene da TuttoAndroid.

Porsche Design e Puma insieme per una partnership strategica : Porsche Design e Puma stringono una partnership strategica Porsche Design e Puma hanno stretto una partnership strategica per portare sul mercato una nuova linea di abbigliamento sportivo, calzature e accessori di fascia alta a partire dalla stagione primavera / estate 2019. La collaborazione coniuga la filosofia Design sofisticata e funzionale di Porsche Design alle innovative tecnologie di performance Puma . Unendo il patrimonio di questi ...

Porsche Design e Puma firmano una collezione sportswear d’alta gamma : Mancano meno di due mesi al lancio della Porsche Design sportswear Collection e cresce l’attesa. Il Design sofisticato e funzionale di Porsche Design si fonde con le innovative e performanti tecnologie di Puma per dare vita a una collezione davvero rivoluzionaria che comprende capi di abbigliamento sportivo, calzature e accessori. Tutti d’alta gamma . La collezione Porsche Design sportswear , dinamica e con una forte identità, include prodotti ...

Huawei Mate RS Porsche Design inizia a ricevere la EMUI 9.0 con Android Pie in Germania : Huawei Mate RS Porsche Design inizia a ricevere la nuova interfaccia EMUI 9.0 in Germania. L'articolo Huawei Mate RS Porsche Design inizia a ricevere la EMUI 9.0 con Android Pie in Germania proviene da TuttoAndroid.