Piazza Affari | in forte denaro Ferragamo

Piazza Affari : scambi in forte rialzo per Ratti : Protagonista la big italiana del tessile , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,78%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ...

Piazza Affari prosegue in rialzo mentre le altre borse restano al palo : La Borsa di Milano fa meglio del resto d'Europa , confermando un moderato vantaggio contro l'andamento dimesso degli altri mercati. A tenere banco sono le vicende societarie e gli spunti emersi dall'...

Piazza Affari migliore in Europa - continua il rally Tim. Spread in calo : «Ai temi politici, che hanno inevitabilmente ripercussioni economiche, si affiancano le banche centrali che cercano di sostenere l'economia ponendo un freno all'atteso processo di normalizzazione ...

Piazza Affari la più positiva d'Europa - Tim + 10% dopo l'annuncio di Cdp : La Borsa di Milano apre la settimana in lieve rialzo e tocca in mattinata il + 0,29% a 20.275 punti. Segnale positivo anche dallo spread: il differenziale fra i titoli di Stato italiani e quelli ...

Piazza Affari corre sola. Borse caute con il settore auto : A controbilanciare questo effetto positivo c'è l'andamento debole del settore auto , che proprio nel rallentamento dlele vendite presso la grande economia asiatica vede un fattore di preoccupazione. ...

Piazza Affari : senza freni Biesse : Ottima performance per la società specializzata nella lavorazione del legno, del vetro e della pietra , che scambia in rialzo del 3,02%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, ...

A Piazza Affari - forte ascesa per Geox : Grande giornata per l' azienda delle scarpe che respirano , che sta mettendo a segno un rialzo del 6,65%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Geox evidenzia un andamento più marcato ...

Piazza Affari : ingrana la marcia UBI Banca : Brilla il gruppo Bancario italiano , che passa di mano con un aumento del 2,21%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'appeal ...

Piazza Affari : allunga il passo Fincantieri : Seduta decisamente positiva per il principale complesso cantieristico al mondo , che tratta in rialzo del 2,47%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline ...

Albania - tutti gli affari dietro la Piazza che si infiamma : Ma al di là degli aspetti giudiziari, nelle ultime settimane si sta intensificando una doppia strategia politica nel paese: per ogni comizio che tiene il premier socialista Edi Rama in villaggi e ...

Migliore settimana da quasi due anni per Piazza Affari : Migliore settimana degli ultimi 22 mesi per la borsa di Milano. Nella seduta odierna, che si è chiusa con il Ftse Mib in rialzo dell'1,9%, a brillare sono soprattutto i titoli del comparto bancario, ...

Piazza Affari - +1 - 9% - vola sui massimi da ottobre 2018 : Milano, 15 feb., askanews, - L'ottimismo per i negoziati Usa-Cina sul commercio mette le ali alle Borse europee, con Piazza Affari che vola sui massimi da inizio ottobre. L'indice principale Ftse Mib, ...

La Cdp verso il raddoppio in Tim. Il titolo scatta a Piazza Affari : Milano. Lo scatto di Telecom Italia (+7 per cento) riesce a portare in positivo Piazza Affari, dopo un'apertura di seduta piuttosto debole in linea con le altre Borse europee, e accende i riflettori sulla grande svolta del gruppo delle tlc, dopo che la Cassa Depositi e prestiti ha deciso di rafforza