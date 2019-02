Piattaforma Rousseau | problemi tecnici causano slittamento del voto su Salvini

Citofonare Rousseau : ecco dove risiede la Piattaforma del voto del M5S Guarda Come funziona : videoscheda : In pieno centro a Milano il cervellone che raccoglie i voti. Ma risponde la Casaleggio Associati: «Volete entrare? Mandate una mail»

Piattaforma Rousseau tra attacchi hacker - votazioni non certificate e bilanci : i nodi dal 2016 a oggi : Il problema è doppio. Di sicurezza della Piattaforma digitale e di certificazione del voto. Anche la votazione odierna avviene senza l’annuncio di un ente terzo di controllo che certifichi la correttezza del voto. Votazione iniziata con uno slittamento di un’ora...

Salvini su voto Piattaforma Rousseau : 'Basta che non finisce come a Sanremo' : Il vicepremier leghista, poi, sulla tenuta del Governo rassicura: 'Comunque vada, si va avanti. I pentastellati sono leali e Di Maio è corretto. Provano inutilmente a farci litigare'

Roberto Saviano sul quesito della Piattaforma Rousseau : "Per salvare Salvini - il M5s usa trucco da 'trastolari'" : "La decisione sull'autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini per il caso Diciotti è rimessa a poche migliaia di iscritti alla piattaforma Rousseau. Ma attenzione, perchè il Ministro della Mala Vita venga processato, sulla piattaforma Rousseau si dovrà votare "no" e non "sì". Magnifico, vero? Un trucco da trastolari (leggi: imbroglioni) diremmo a Napoli, attraverso cui rendere meno comprensibili i termini di ...

Voto online inopportuno - Piattaforma Rousseau inadeguata : Abbiamo inviato una lettera in data 8 febbraio 2019 al capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio, al garante Beppe Grillo e per conoscenza al presidente della Camera Roberto Fico, per rilevare l'inopportunità del Voto online su una questione così delicata come il caso Salvini/Diciotti. Purtroppo non abbiamo avuto ricevuto risposta.Caro Luigi, caro Beppe,apprendiamo da un articolo del 2 febbraio del Fatto Quotidiano che ...

M5S - Fattori : in giunta voterò sì. Votazione su Piattaforma Rousseau è illegittima : "Io - aggiunge - ho sottoscritto di rispettare un programma, ma non c'è nessun vincolo che ci obbliga a rispettare le votazioni online su Rousseau, a meno che non riguardino la vita politica del ...

Salvini a processo sì o no - il M5s si affida a voto online sulla Piattaforma Rousseau : Luigi Di Maio ha deciso di affidare la scelta alla base attraverso la piattaforma web: se vince il sì, governo a rischio. Se vince il no, possibili nuovi malumori nell’elettorato pentastellato

Paola Nugnes smaschera la Piattaforma Rousseau : 'Abbiamo sbagliato tutto' : Non mollano i dissidenti M5S , sul voto per l'autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini sul caso Diciotti . E nemmeno la proposta di un referendum online tra gli iscritti, che dovrebbe ...