NBA – Celtics | Danny Ainge esalta Irving | “la nostra arma offensiva migliore | serve lui

NBA - Anthony Davis sorprende tutti : “i Celtics? Sono sulla mia lista” : Anthony Davis ha dichiarato di voler giocare per i Celtics nella prossima stagione, Boston è dunque una delle squadre in lizza per il lungo dei Pelicans “They are on my list“. Così Anthony Davis ha risposto a chi gli domandava lumi su un suo possibile approdo ai Boston Celtics nella prossima estate. “Sono sulla mia lista“, ha dunque detto Davis a margine della conferenza stampa per l’All star game, cambiando ...

NBA - i risultati della notte : Celtics bestia nera dei Sixers - gli Warriors non si fermano : Philadelphia 76ers-Boston Celtics 109-112 I Boston Celtics dimostrano per l'ennesima volta nell'ultimo anno e mezzo di essere una squadra migliore dei Sixers, almeno negli scontri diretti. Senza porsi ...

NBA – Infortunio Irving : che batosta per i Celtics - distorsione al ginocchio per Kyrie [VIDEO] : distorsione al ginocchio per Kyrie Irving: il cestista dei Celtics costretto a lasciare il parquet dopo 14 minuti di gioco Che batosta per i Boston Celtics: Kyrie Irving è stato costretto a lasciare il parquet da gioco subito dopo l’intervallo nella sfida della notte contro i Los Angeles Clippers. Dopo aver trascinato il suo team, aiutandolo a portarsi in vantaggio di +28, segnando 14 punti in 14 minuti, Irving ha lasciato il campo ...

NBA 2019 - i risultati della notte (10 febbraio). 19 di Gallinari aiutano i Clippers a battere i Celtics - i Thunder vincono con 45 di George contro i 42 di Harden : notte NBA particolarmente piena di emozioni, quella che è andata in scena sui parquet di mezza America, con più d’un risultato a sorpresa ed un duello realizzativo rispecchiatosi anche in partita. I Los Angeles Clippers superano i Boston Celtics per 112-123 con una partita che vede i Celtics volare sul +23 nel primo quarto, ma cedere di schianto negli ultimi due, con i Clippers sulle ali di otto uomini in doppia cifra, tra cui spiccano ...

Risultati NBA - Rondo regala il successo ai Lakers : buzzer beater vincente contro i Celtics : Risultati NBA, si torna a parlare di basket giocato dopo le caldissime ore dedicate al mercato: Lakers vittoriosi, bel successo per Portland Nel giorno della chiusura del mercato NBA, si sono giocate sei gare molto importante per la stagione in chiave playoff. La sorpresa forse maggiore è stata quella ‘provocata’ dal buzzer beater di Rajon Rondo, utile ai suoi Lakers per superare i Celtics 129-128. Una gara molto combattuta, ...

Mercato NBA – I Celtics cedono Bird! Monroe ai Nets : buyout per Robin Lopez - Kanter - Ellington - Matthews e McLemore : Gli ultimi spostamenti di Mercato NBA a cavallo della trade deadline: i Celtics cedono Jabari Bird, buyout per Robin Lopez, Enes Kanter, Wayne Ellington, Wesley Matthews e Ben McLemore Lo scoccare delle 21:00 italiane ha posto la parola fine al Mercato degli scambi NBA: le franchigie non possono più effettuare scambi. Le ultime due trade arrivate a filo di gong sono state la cessione di Jabari Bird (e una compensazione monetaria) dai ...

Mercato NBA – Anthony Davis resta ai Pelicans! Lakers - sfuma il ‘vantaggio’ : Celtics e Knicks in corsa per l’estate : La trade deadline si conclude con un nulla di fatto nell’affare Anthony Davis: il giocatore resta ai Pelicans. Lakers beffati, in estate sarà lotta a 3 con Celtics e Knicks Scoccano le ore 21:00, viene posta la parola fine sulle trade del Mercato NBA. L’ultimo giorno utile per gli scambi fra le franchigie si conclude con un nulla di fatto nella trattativa che ha tenuto tutti i fan con il fiato sospeso negli ultimi giorno: Anthony Davis non ...

Mercato NBA - Kanter piace ai Celtics : ore caldissime : Enes Kanter potrebbe dare una grossa mano ai Boston Celtics, la franchigia sta facendo un pensierino sul centro dei Knicks Enes Kanter si appresta a vivere ore caldissime. La trade deadline volge al termine ed i Knicks stanno cercando di piazzare il centro attraverso uno scambio. Qualora cio’ non dovesse accadere, potrebbe farsi largo l’ipotesi di un buyout per il cestista turco che dunque sarebbe poi libero di accasarsi in ...

Mercato NBA – Cessione Anthony Davis : ecco come sarebbero le reali offerte di Lakers e Celtics : Il tempo stringe e i New Orleans Pelicans non hanno ancora preso una decisione sul futuro di Anthony Davis: si rincorrono i rumor legati alle reali proposte di Lakers e Celtics Mancano ormai meno di 4 ore allo scoccare della trade deadline, il termine ultimo entro il quale le franchigie NBA possono effettuare gli ultimi scambi in vista del finale di stagione. La trade che tiene tutti col fiato sospeso è quella che potrebbe portare Anthony ...

Mercato NBA – Celtics - posto il veto su Terry Rozier : il giocatore non si muove : I Boston Celtics hanno tolto Terry Rozier dal Mercato: il playmaker é troppo importante in caso di addio di Kyrie Irving in estate I Boston Celtics sono una delle franchigie più attive sul Mercato NBA pur non avendo necessità di pensare all’immediato. La franchigia del Massachusetts infatti valuta con attenzione la situazione legata alla prossima estate. I Celtics sono attivi sul fronte Anthony Davis ed avrebbero una ‘corsia ...

Mercato NBA – Anthony Davis spiazza tutti : scarso interesse per i Celtics - è disposto a restare fuori tutta la stagione : I Lakers trovano un valido alleato nel braccio di ferro con i Pelicans nella trattativa per Anthony Davis: lo stesso giocatore azzera il suo interesse per i Celtics e si dice disposto a restare fuori tutta la stagione Nuovo capitolo, davvero interessante, nella trattativa fra Los Angeles Lakers e New Orleans Pelicans nell’affaire Anthony Davis. I giallo-viola, non sapendo più cosa poter offrire in più rispetto alle ultime proposte, ...

Mercato NBA – Il piano Celtics-Pelicans che taglia fuori i Lakers : Tatum - garanzie e tempi di chiusura : Boston Celtics e New Orleans Pelicans avrebbero una base d’accordo per Anthony Davis: la trade farebbe fuori i Lakers definitivamente Il tempo scorrere e mancano sempre meno ore alla scadenza della trade deadline, il termine ultimo per i quali possono essere completati gli scambi fra le franchigie NBA. A tenere banco, come del resto da diversi giorni a questa parte, è sempre la possibilità che Anthony Davis lasci i Pelicans. Le ...

NBA 2019 - i risultati della notte (6 febbraio). Lakers travolti dai Pacers - ok Thunder - Raptors e Celtics : Si sono giocate otto partite in questa notte NBA che si inserisce all’interno della settimana numero 17 di svolgimento della massima lega professionistica americana della palla a spicchi. Il risultato senza dubbio più roboante è quello che vede gli Indiana Pacers travolgere, in tutti i sensi, i Los Angeles Lakers per 136-94. Ad andare in doppia cifra per i Pacers sono in sette, con Bojan Bogdanovic a quota 24 punti, mentre nei Lakers, a ...