L' Italia deve andare veloce

Lega : «In radio una canzone su tre deve essere Italiana» : Mahmood a Sanremo 2019Mahmood a Sanremo 2019Mahmood a Sanremo 2019Mahmood a Sanremo 2019Mahmood a Sanremo 2019Mahmood a Sanremo 2019Una canzone su tre, di quelle che passano in radio, deve essere italiana. Lo chiede la proposta di legge firmata dal presidente della commissione Trasporti e telecomunicazioni della Camera, Alessandro Morelli (Lega, ex direttore di radio Padania), che vorrebbe che un terzo della programmazione giornaliera ...

Spread - Visco - BankItalia - : deve stare sotto i 300 punti base : Roma, 13 feb., askanews, - "Lo Spread non deve essere a 300 punti, ma deve stare sotto". Lo ha affermato il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, presentando a Milano all'Università Bocconi ...

BankItalia - Matteo Salvini : "E' chiaro che se non vigili qualcuno deve rispondere" : "Le nomine non mi appassionano, non entro nel merito di chi è più bravo o meno, mi affido alla competenza e alle scelte di Conte e del ministro dell'Economia" ha affermato Salvini puntualizzando che "...

Trivelle e arbitrati - l'Italia non deve pagare penali alle imprese con sede nell'Ue : In questi giorni vediamo le compagnie dell'oil&gas minacciare arbitrati internazionali contro l'Italia per l'emendamento al Dl Semplificazioni che sospenderebbe per 18 mesi le ricerche. Il caso Rockhopper, tramite cui l'impresa britannica chiede 350 milioni di dollari di risarcimento in sedi arbitrali al nostro Paese per averle vietato di trivellare entro le 12 miglia dalle coste abruzzesi, viene citato come simbolo da emulare. La Rockhopper ...

BankItalia - Borghi : l'oro deve andare allo Stato : Roma, 11 feb., askanews, - 'In Italia ci sono leggi anche per regolamentare la vendita dei panini in salumeria, però manca una norma che dica chiaramente di chi sono le riserve auree'. Lo ha detto in ...

Di Maio : Bussetti? È governo che deve impegnarsi. Su BankItalia non è attacco ma serve discontinuità : Banche "Non ci sarà nessun arbitrato, ci sarà una commissione all'interno del Ministero dell'Economia, che valuterà le domande. I decreti attuativi saranno discussi con le associazioni dei ...

Trivelle - il disastro nel Mare del Nord deve servire da lezione per l’Italia : In questi giorni si sta discutendo molto di “trivellazioni”, cioè della produzione di gas e petrolio sul territorio italiano. Limitare e modificare le regole sull’estrazione degli idrocarburi in Italia è infatti una delle bandiere del M5s, non ultimo perché costituisce il fulcro di una politica di difesa del territorio e un modo per scoraggiare la produzione di energia da fonti fossili. Ciò è tanto più importante in quanto oggi ...

Giuliano Ferrara - appello-choc a Emmanuel Macron : "Italia paese di mer*** - ecco cosa deve fare" : Esplode la crisi diplomatica tra Francia e Italia: Parigi, infatti, ha richiamato l'ambasciatore transalpino a Roma in seguito alle numerose polemiche e agli attacchi del governo italiano all'Eliseo. Matteo Salvini, da par suo, ha teso la mano ad Emmanuel Macron, dicendosi disposto ad incontrarlo a

L'economia Italiana è deteriorata e il peggio deve ancora arrivare : Negli ultimi due trimestri del 2018 il pil italiano è diminuito complessivamente dello 0,36 per cento, rovesciando un ciclo economico positivo che durava da 14 trimestri durante il quale la crescita ...

Venezuela - il vicepremier Luigi Di Maio : "Né con Maduro né con Guaidó : Italia deve essere neutrale" : ..."meccanismo" di dialogo Uruguay e Messico hanno proposto oggi l'istituzione di un meccanismo di dialogo senza condizioni preliminari per facilitare una soluzione negoziata della crisi politica in ...

Sea Watch - Francesco Giro di Forza Italia durissimo : "Perché la Ong si deve vergognare" : Già, la Sea Watch era registrata come uno yacht di lusso: per questo è stata costretta a restare nel porto di Catania, mentre proseguono le indagini. L'equipaggio parlava di "manovra politica", eppure le evidenze d'indagine parlano chiaro: la nave era fuori legge, insomma non poteva navigare per il

L'Italia frena. E per Confindustria il peggio deve ancora venire : Il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo, ha sottolineato che 'bisogna cambiare le regole e rilanciare l'economia: servono investimenti pubblici e privati nelle infrastrutture, per il ...

'Caso Diciotti' : per la maggioranza degli Italiani Salvini non deve andare a processo : Un sondaggio diffuso oggi dal talk show politico Agorà, trasmissione di punta dell'informazione di Rai Tre, ha dato la possibilità di conoscere l'opinione degli italiani sulla richiesta di autorizzazione a procedere pervenuta al Senato nei confronti del Ministro dell'Interno Matteo Salvini. Come molti sapranno, al segretario della Lega il Tribunale dei Ministri di Catania ha contestato il reato di sequestro di persona aggravato a causa del ...